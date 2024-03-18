الرئيس الروماني يوافق على تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات يا رب F-16

وافق الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، اليوم الاثنين على تدريب نحو 50 طياراً أوكرانياً على طائرات إف-16 على الأراضي الرومانية.



وسيتعلم الطيارون تشغيل طائرات F-16 في قاعدة عسكرية في مدينة فيتيستي بجنوب رومانيا، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.



وأبلغ يوهانيس البرلمان الروماني، في رسالة، أنه سمح بعبور المعدات العسكرية وغيرها من الشحنات التي نقلتها فنلندا إلى أوكرانيا عبر الأراضي الرومانية.



يشار إلى أن رسالة الرئيس الروماني ستطرح للتصويت في الجلسة العامة المشتركة المقبلة لمجلسي البرلمان.



ولم يعرف بعد متى سيبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين، لكن تقارير المنشور نقلا عن مصادر من وسائل الإعلام الرومانية، أنهم سيصلون إلى القاعدة في صيف عام 2024 ويكملون تدريبهم بحلول نهاية العام.