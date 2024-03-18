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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ستولتنبرج يدين عقد «الانتخابات الروسية» في الأراضي المحتلة بأوكرانيا وجورجيا

ستولتنبرج
ستولتنبرج

أدان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" دينس ستولتنبرج، اليوم الاثنين تنظيم روسيا "للانتخابات" الرئاسية في الأراضي المحتلة مؤقتا في أوكرانيا وجورجيا واصفا إياها بأنها غير قانونية.

وأشار الأمين العام لحلف الناتو، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه في تبليسي إلى أن ما يسمى بالانتخابات الرئاسية في روسيا، في رأيه، لم تكن حرة ولا نزيهة، بحسب ما أوردته وكالة “أوكرينفورم” الأوكرانية.

وقال ستولتنبرج: "إن تنظيم روسيا للانتخابات في الأجزاء المحتلة من جورجيا وأوكرانيا غير قانوني على الإطلاق ومن الواضح أن الانتخابات الرئاسية الروسية لم تكن حرة ولا نزيهة".

وأوضح أن روسيا تواصل سعيها لتحقيق الطموحات الإمبراطورية ولا يزال الوضع في ساحة المعركة في أوكرانيا صعبا.

وأضاف "لذا فمن المهم أن نواصل تكثيف دعمنا ويقدم حلفاء الناتو 99 بالمائة من إجمالي المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ويلعب شركاؤنا أيضًا دورًا رئيسيًا، وأنا أرحب باستضافة جورجيا لآلاف اللاجئين الأوكرانيين وتقديم المساعدات الإنسانية والمساعدات الضرورية لهم". 

وقال إنه خلال الاجتماع الذي عقد في تبليسي، تناول الجانبان الأمن في البحر الأسود، حيث تعرض الحرب الروسية حرية الملاحة للخطر وتهدد الإمدادات الغذائية العالمية.

وواصل ستولتنبرج "لكن بدعمنا تمكنت أوكرانيا من التراجع ودمرت أو ألحقت أضرارا بجزء كبير من الأسطول الروسي في البحر الأسود لقد سمح لهم النجاح الأوكراني بإعادة فتح شحن الحبوب الذي يعد حيويا لاقتصادهم وللأمن الغذائي العالمي".

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