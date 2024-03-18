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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

احتجاج غربي وأممي واسع ضد ما يحدث للصحفيين بغزة

مجازر الاحتلال بحق
مجازر الاحتلال بحق الصحفيين والفلسطينييين

طالبت وزارة الخارجية البريطانية إسرائيل يضمان قدرة الصحفيين على القيام بعملهم بأمان، ذاكرة أن الصحفيين يتمتعون بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.
 

وطالبت منظمات دولية الاحتلال باحترام حقوق الصحفيين معتبرة أن الصحفيون يجب ألا يتعرضوا للمضايقة و كل المراسلين يجب أن يعملوا دون مضايقات ونقف ضد تعرضهم لسوء المعاملة ونطالب بإطلاق سراحهم


وذكر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة الدولية  تتعاطف مع المراسل الصحفي إسماعيل الغول والصحفيين الذين تعرضوا للعنف من قبل الاحتلال.

فيما طالبت منظمة مراسلون بلا حدود إسرائيل بالإفراج الفوري عن المراسل إسماعيل الغول الذي تعرض للضرب وتحطيم معداته.

وزارة الخارجية البريطانية حقوق الصحفيين

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