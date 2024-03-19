لازم بط بالمورته أول يوم.. عادات وتقاليد الدمايطة في شهر رمضان |شاهد

قدمت زينب الزغبي مراسل صدى البلد من محافظة دمياط، تقريرا عن العادات الرمضانية عند الدمايطه في رمضان، ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد.

وجاء في التقرير أنه برغم ان دمياط بلد الصيد والصيادين الا ان الدمايطه يفضلوا ان يكون البط بالمرته ضيف المائده الرمضانيه اول ايام شهر رمضان، وعلى مدار الشهر، تستقبل المائده الرمضانية بدمياط الاسماك بأنواعها المختلفه، كالسنجاري والصياديه والمقلى والمشوى،وخاصه الشبار المبطرخ والذي يصل سعر الكيلو به إلى ١٧٠ جنيه للكيلو.

وأكدت في التقرير ان دمياط بلد الحلويات، فالدمايطه يشتهرون بالحلويات وخاصه الكنافه بكافة انواعها.

وتحدثت عن المؤاد الرمضانية التى ينظمها أصحاب ورش الأثاث بدمياط بالشوارع لتناول وجبه الفطار في طقوس اعتاد عليها صناع الأثاث.