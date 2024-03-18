الأم المثالية بالإسكندرية: رفضت كل عروض الزواج وربيت ولادي لوحدي.. فيديو

أعلنت وزارة التضامن فوز مسعدة محمد هنيدي، بلقب الأم المثالية في الإسكندرية لعام ٢٠٢٤، نظرت لتضحياتها على مدار نحو ٣٦ عاما في خدمة أبنائها حتى تخرجهم وزواجهم.

وقالت "هنيدي" في تصريحات لصدى البلد، إنها علمت بفوزها بهذا اللقب عقب اتصالات الصحفيين بها لتهنئتها والتسجيل معها، مشيرا إلى أن هذا فوزها بلقب الام المثالية، جاء بمثابة تكريم لمجهودها على مدار ٣٦ عاما وذلك عقب وفاة زوجها عام 1986، وأنها سعيدة للغاية بالفوز بلقب الأم المثالية.

وأضافت ان ابنها الاوسط محمد هو من قام بالتقديم لها في المسابقة عبر الانترنت وجاءت لجنة لزيارتها ولكنها لم تكن تتوقع فوزها باللقب.

وأضافت الأم المثالية، والتي تبلغ من العمر ٦١ عاما، ان قصتها بدأت بعد ثمان سنوات من زواجها، حيث توفى زوجها عام 1986، وكانت في بداية شبابها، فهي تزوجت صغيرة للغاية، وأنجبت ٣ أطفال ولدان وبنت.

وأكدت أنها رفضت الزواج عقب وفاة زوجها وبدأت في التعلم حيث كانت لا تعرف القرأة والكتابة، ولذلك حصلت على شهادة محو الأمية، وبعدها بدات قصة كفاحها.

وأوضحت مسعده هنيدي، أنه تعلمت صناعة الكروشيه في احدى الجمعيات الأهلية لتتكسب منها قوت يومها ولتربية أولادها بالإضافة لأعمال أخرى، واهتمت بتعليم أطفالها وكانت تشدد على أهمية التعليم لهم الى ان تعلموا فالابن الأكبر بكالوريوس علوم والابنه ليسانس أداب والابن الأصغر دبلوم فني، وهي لم تتدخر أي جهد في سبيل تربيتهم.

وأشار محمد ابنها الأوسط إلى أنه فكر في التقدم للجائزة أكثر من مرة اثناء إجرائها عملية جراحية، وهي مصابة بأمراض القلب والسكر، وربنا يباركلنا فيها.