لمروره بضائقة مالية.. شخص ينهى حياته بالدقهلية

أقدم شخص على التخلص من حياته يأحدى قرى الدقهلية لمروره بضائقة مادية

تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود اشارة بعثور عددا من اهالى قرية البدالة التابعة لمركز المنصورة بالعثور على جثة شخص فى العقد الرابع بين مدرستين بالقرية

انتقل ضباط مركزالمنصورة الى مكان الحادث وتبين ان المتوفى يدعى محمد ع ع 41 عاما وانه قام بالتخلص من حياته نظرا لمروره بضائقة مالية مما ادى لازمة نفسية تعرض لها ادت لانهاء حياته.

تم نقل المتوفى لمشرحة المنصورة العام وجار تحرير المحضر اللازم لاخطار النيابة العامة.