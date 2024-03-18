عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم وضع النقط في الأنف أو الأذن أثناء الصيام.. دار الإفتاء ترد

نقط الأنف
نقط الأنف

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول ما حكم وضع النقط في الأنف أو الأذن أثناء الصيام؟

وقالت دار الإفتاء في اجابتها على السؤال، إن وضع النقط في الأنف مُفسِد للصوم إذا وصل الدواء إلى الدماغ، فإذا لم يجاوز الخيشوم فلا قضاء فيه.

وقد اختلف الفقهاء في صحَّة صوم مَن صَبَّ في أذنه شيئًا أثناء الصوم؛ طبقًا لاختلافهم فيما إذا كانت الأذن منفذًا مفتوحًا موصلًا إلى الدماغ أو الحلق أو لا؛ والاختلاف في التصوير والتكييف ينبني عليه اختلافٌ في حكم المسألة. 

وتابعت: فمن اعتبرها منفذًا مفتوحًا موصلًا إلى الدماغ أو الحلق قال بفساد الصوم بالتقطير فيها إذا وصل شيءٌ من ذلك إلى الدماغ أو الحلق، ومن لم يعتبرها كذلك قال بعدم فساد الصوم بالتقطير فيها؛ سواء وجد أثر ذلك في الحلق أو لا.

وعليه فإن استعمال قطرة الأُذُن أثناء الصوم من المسائل المختلف فيها، والمختار للفتوى أنها لا تفطر ما دامت طبلةُ الأذن سليمةً تمنع وصول مكوناتها إلى الحلق مباشرةً، والصوم حينئذٍ صحيحٌ؛ سواء ظَهَرَ أثرُ النقط في الحلق أو لم يَظْهَر، فإن قرر الطبيب أن فيها ثقبًا بحيث يَسمَحُ بوصول تلك المكونات إلى الحلق مباشرةً فإنها حينئذٍ تفطر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط عمرو الليثي من الطابق الثالث و15 غرزة بالجسد.. ماذا حدث؟

كسر دراع عبد الناصر زيدان .. هجوم ناري من مرتضى منصور على رامز جلال | فيديو

خالد الغندور يصدم جماهير الأهلي بسبب توقيع المدافع الدولي لـ بيراميدز رسميا

مصر تعبر الأزمة.. 56 مليار دولار تعالج أوجاع الاقتصاد|وهدية ثمينة في أبريل

فتح عينيه .. مضاعفات خطيرة لمرض أحمد رفعت

تعرف على آخر تعديلات قانون الايجار القديم.. ومفاجأة لإنهاء الأزمة نهائيا

تحرك عاجل من التعليم لحماية الطلاب والمعلمين بالمدارس من مخاطر الأمطار|تفاصيل

أمطار وسيول من الغد حتى الأحد.. تفاصيل طقس الأيام المقبلة

ترشيحاتنا

كفارة من أفطر يوما بدون عذر في رمضان.. دار الإفتاء: يجب عليه أمران

مركز المناخ: سقوط أمطار مع هبات رياح قوية بتلك المناطق خلال ساعات

باقة متنوعة.. تعرف على مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2024

قبل انتهاء المهلة المحددة.. طلب عاجل من أحمد موسى لضيوف مصر

سام ألتمان: الذكاء الاصطناعي سينفذ 95% مما تستخدمه وكالات التسويق دون تكلفة

صحيفة عبرية تكشف مدة المفاوضات من أجل الإفراج عن الأسرى ووقف الحرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتح عينيه .. مضاعفات خطيرة لمرض أحمد رفعت

مسلسل صدفة الحلقة 8| فراس سعيد يحاول قتل خالد الصاوي.. وريهام حجاج تتعرض للخطف

بعد أزمة أروى جودة .. تعرف على أسباب مرضها

النيران تلتهم ستوديوهات التصوير.. حريق بلاتوهات جودر والمعلم والكبير أوى| تفاصيل

فيديو

يا معدي.. رقص دينا الشربيني وميمي جمال وإسعاد يونس بكواليس كامل العدد

متفقناش على كسر مضاعف.. إعلامي شهير يهدد بمقاضاة رامز جلال

ربنا خلقها كده.. أحمد حلمي يتحدث عن علاقته مع منى زكي ويكشف أسرارًا مثيرة

بلع لسانه.. إدارة المقاولون العرب تنفي خبر إصابة "محمود مانجا" والطبيب يؤكد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ