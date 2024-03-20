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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بوجاتي ورولز تثيران الجدل.. اشتري سيارة وخد الثانية مجانا| ما القصة

بوجاتي ورولز يثيران
بوجاتي ورولز يثيران الجدل ..اشتري سيارة وخد الثانية مجانا

أثار أحدث عرض شراء في سوق السيارات المستعملة عن إمكانية القيام بشراء بوجاتي تشيرون والحصول في المقابل على سيارة رولز رويس رايث مجاناً !.

تعد استراتيجية ” اشتر واحدة واحصل على الأخرى مجاناً ” أسلوباً تسويقياً ذكياً لزيادة المبيعات للسيارات باهظة الثمن مثل بوغاتي الفرنسية و رولز رويس الإنجليزية.

على الجانب الآخر فقد أثار الجدل أحد وكلاء السيارات بولاية فلوريدا الأمريكية وهي شركة  Naples Motorsports وذلك من خلال إعلان عن عرض خاص  عبر صفحته في موقع فيس بوك ( Facebook ) لإمكانية الحصول على سيارة رولز رويس رايث مجاناً وذلك لأي شخص يشتري سيارة بوجاتي تشيرون والتي تعد موجودة لدى صالة عرض السيارات هذه .


أشارت   Naples Motorsports أنها ستقدم سيارة رولز رويس رايث 2018 مجاناً عند القيام بشراء سيارة بوجاتي تشيرن 2021 و تتميز سيارة رولز رويس رايث والتي تعطى مجاناً عند شراء البوجاتي بالعديد من المواصفات المتشابهة للغاية، مع طبقة خارجية ذات لونين فضي وبني . 

وفقًا لموقع Naples Motorsports ، سعر السيارة رايث هي التي ستكون هدية مجانية 240 ألف دولار أمريكي أو ما يعادل 900 ألف ريال سعودي .

سوق السيارات سوق السيارات المستعملة سيارة رولز رويس رايث ولاية فلوريدا الأمريكية عرض شراء

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