أبو العينين: الفترة الماضية شهدت اهتماما متزايدا بدور القطاع الخاص

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، تقريرا تلفزيونيا عن اجتماع شعبة المستثمرين بالغرف التجارية برئاسة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وبحضور عدد كبير من رجال الأعمال.

رحبت شعبة المستثمرين بالغرف التجارية برئاسة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، بالقمة المصرية الأوروبية ورفع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.

وأشارت الشعبة خلال المؤتمر الذي عقدته أمس الأول إلى تقديم الاتحاد الأوروبي حزما تمويلية تقدر بـ 7.2 مليار يورو تتضمن منحا لا ترد، إضافة الى مشروعات جديدة وهذه النقطة الأبرز، مشيرًا إلى تطور العلاقات الى مستوى الشراكة الاستراتيجية المتكاملة.



وأكد النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس شعبة المستثمرين بالغرف التجارية، على ضرورة ان تكون هناك شراكات فى مجالات التعليم وشراكات بين الجامعات والتعليم الفنى ونقل التكنولوجيا والتعليم المهنى، كذا الصحة، والصناعة.

وأشار إلى أن القمة تعد تتويجًا لجهود مصر خلال الفترة الماضية وتحملها أعباء سياسية واقتصادية واجتماعية جراء الظروف المحيطة وتواجد أكثر من 9 ملايين ضيف في البلاد دون دعم من الدول الأوروبية والتي لم تشهد حالات تسلل للمهاجرين غير الشرعيين عبر الأراضي المصرية.

وأوضح ابوالعينين أن هذه الشراكة تأتي استكمالًا للإجراءات التي اتخذتها الدولة في جذب الاستثمارات ومنها مشروع رأس الحكمة والسيولة النقدية التي تم ضخها بالبنك المركزي، فضلًا عن ارتفاع معدل تحويلات المصريين بالخارج ما يسهم في توفير سيولة دولارية لسد الاحتياجات المتعددة للاقتصاد.

ونوه إلى أنه سيتم عقد مؤتمر ثانٍ خلال النصف الثاني من العام الجاري مع سفراء الاتحاد الأوروبي، مشددًا على ضرورة الاعداد الجيد لقائمة المشروعة وتسويق الفرصة الاستثمارية المتاحة ما يمنحها قيمة مضافة.

وتابع أبو العينين: مصر بحاجة إلى مبادرات اقتصادية جديدة مع تطوير الخدمات اللوجستية بالموانئ والمطارات لتحقيق التقارب بين دول الشمال والجنوب، منوهًا بحدوث تغيرات في قواعد تحالفات سلال الإمداد بين الدول من العالمية الي الإقليمية.

وكشف وكيل مجلس النواب عن إجراء تعديلات جديدة بقانون الاستثمار في البرلمان، متضمنة حوافز ومشروعات جديدة، متوقعًا صدورها خلال الدورة البرلمانية الحالية، واحداث نقلة كبيرة بمناخ الاستثمار في مصر.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت اهتمامًا متزايدا بدور القطاع الخاص، ومضاعفة نسبة مساهمته في الاقتصاد من 30% إلي 65 % من خلال فكر تنموي وضخ استثمارات جديدة، مؤكدًا ترحيب مصر بالاستثمارات التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد.

وأكد على أهمية استيعاب أنشطة القطاع الخاص سواء المحلية أو العالمية وتشجيع المستثمرين علي الدخول الي السوق باستثمارات جادة إضافة إلى عودة الأموال الساخنة مرة أخرى، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي مع تراجع التضخم والسيطرة على أسعار النقد الأجنبي.

وتابع أبو العينين: الفترة الحالية بحاجة إلى تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بصورة غير تقليدية من جانب الحكومة وكذلك أصحاب النفوذ في العالمي.

وأشاد بدور وزارة السياحة فى تحسين المناخ السياحى المصرى، وزيادة التدفق السياحى فى السوق المصرية.

وكشف أبو العينين عن طرح وزارة السياحة مبادرة لتنمية القطاع السياحى لوزارة المالية بالتعاون مع البنوك، يستلزم من خلالها إقامة مشروعات لانشاء غرف فندقية امام مستثمري القطاع الخاص.

ولفت الى أن الفترة المقبلة بحاجة لإنشاء 250 ألف غرفة فندقية لجلب نحو 30 مليار دولار عائدا سياحيا سنويا، لافتا الى ان هناك العديد من المجالات السياحية التى يمكن استغلالها وهى متوفرة فى مصر، سواء كانت السياحة الدينية ومنها رحله العائلة المقدسة، والسياحة العلاجية والآثار والمؤتمرات وغيرها.

وأشار الى أن هناك خططا موضوعة لتطوير القطاع السياحة فى مصر، بداية من الخدمة المقدمة للسياح حتى منظومة الصحة والسلامة، موضحًا أن هناك ثورة تشريعية وبنية تحتية لتنمية وتطوير القطاع.

من جانبه قال مجدي المنزلاوي عضو مجلس إدارة الشعبة، إن هناك حراكا اقتصاديا وسياسيا في المجتمع حاليًا، ومصر قادرة على العودة إلى المسار الصحيح.

وأوضح أن مصر بحاجة إلى ضخ المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير للخروج من الأزمة الحالية.

وأكد المنزلاوي أن الشعبة بصدد عقد مؤتمر للاستثمار للصناعة والتصدير وسيطلق عليه " المثلث الذهبي"، لافتًا إلى أنه يتم عمل قائمة بالمشاركين في المؤتمر للخروج بنتائج إيجابية لجذب الاستثمارات.