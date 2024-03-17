النائب محمد أبو العينين يطالب بوضع خريطة استثمارية لمصر للاستفادة من الشراكة مع أوروبا.. فيديو

طالب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، بوضع خريطة استثمارية لمصر للاستفادة من الشراكة مع أوروبا خاصة بعد توسيع حجم الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وقال النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، خلال مداخلة هاتفية مع "الإعلامي أحمد موسي"، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة "صدى البلد"،: "الثقة الأوروبية في مصر لم تأت من فراغ وكانت نتاج عمل وجهد 10 سنوات ماضية، وعلينا أن نستفيد من هذه الشراكة بشكل إيجابي وبناء خلال الفترة المقبلة".

أضاف: "مصر دولة شابة ولديها كل الإمكانيات الخاصة بصناعات المستقبل، فإدارة مصر إدارة جادة وحيوية وملتزمة وتقدم نفسها بصورة حديثة، وتحاكي العالم أجمع".