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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

النائب محمد أبو العينين يطالب بوضع خريطة استثمارية لمصر للاستفادة من الشراكة مع أوروبا.. فيديو

أبو العينين
أبو العينين

طالب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، بوضع خريطة استثمارية لمصر للاستفادة من الشراكة مع أوروبا خاصة بعد توسيع حجم الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

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أبو العينين يشيد بما قدمه الرئيس السيسي من نهضة حضارية واقتصادية ضخمة خلال الفترة الماضية.. فيديو

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النائب محمد أبوالعينين: الدول الأوروبية تتعامل مع الرجل القوي في المنطقة.. فيديو

وقال النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، خلال مداخلة هاتفية مع "الإعلامي أحمد موسي"، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة "صدى البلد"،: "الثقة الأوروبية في مصر لم تأت من فراغ وكانت نتاج عمل وجهد 10 سنوات ماضية، وعلينا أن نستفيد من هذه الشراكة بشكل إيجابي وبناء خلال الفترة المقبلة".

أضاف: "مصر دولة شابة ولديها كل الإمكانيات الخاصة بصناعات المستقبل، فإدارة مصر إدارة جادة وحيوية وملتزمة وتقدم نفسها بصورة حديثة، وتحاكي العالم أجمع".

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