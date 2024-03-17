النائب محمد أبوالعينين: الدول الأوروبية تتعامل مع الرجل القوي في المنطقة.. فيديو

علق النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، على انعقاد القمة المصرية الأوروبية في القاهرة، قائلاً "الدول الأوروبية تعلم أنها تتعامل مع الرجل القوي في المنطقة".

وقال النائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي، ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة "صدى البلد"، "عندما قابلت رئيس المفوضية الأوروبية في بروكسل منذ فترة قصيرة، قال لي إحنا بندور على الشريك القوي اللي نعتمد عليه في المنطقة العربية وهو مصر".

وأكد وكيل مجلس النواب، أن مصر دولة شابة ولديها كل الإمكانيات الخاصة بصناعات المستقبل، فإدارة مصر جادة وحيوية وملتزمة، وتقدم نفسها بصورة حديثة وتحاكي العالم أجمع، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية تعلم أنها تتعامل مع الرجل القوي والصامد في المنطقة العربية.

وتابع رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، "وجود 6 من قادة أوروبا في مصر رسالة لها وزن وثقل دولي، حيث إنهم حضروا لوضع ملامح شراكة جديدة مع مصر للنهوض الاستثماري"، موضحا أن "معالم النهضة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية تتجلى وتظهر لجميع دول العالم، والجميع يسعى للاستثمار في مصر نظرًا لموقعها الجغرافي في المقام الأول، ثم المشروعات التي شهدتها في البنية التحتية خلال الـ 10 سنوات الماضية".