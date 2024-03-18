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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل محارب الحلقة 8 | حسن الرداد متهم بقتل ماجد المصري

محارب
محارب

أذاعت قناة cbc الحلقة الثامنة من مسلسل “محارب”، والذي يعرض على شاشتها بشكل حصري، ويقوم ببطولته الفنان حسن الرداد.

وشهدت الحلقة الثامنة من مسلسل “ محارب ” العديد من الاحداث ، كان أبرزها اتهام محارب “حسن الرداد” بقتل كل من ماجد المصري وتامر عبد المنعم . 

وظهر الإعلامي تامر أمين كضيف شرف ضمن احداث العمل ، وذلك بشخصيته الحقيقة ، حيث اذاع خبر قتل محارب للمحامي ورجل الاعمال .

مواعيد عرض الحلقة الثامنة من مسلسل محارب

محارب الحلقة 7| إطلاق النار على ماجد المصري خلال لقائه بحسن الرداد

وتدور أحداث مسلسل محارب في إطار اجتماعي تشويقي، حول الشاب محارب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تماماً بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

شخصية محارب التي يؤديها حسن الرداد  في المسلسل تعكس شخصية رجل بسيط بمعنى أن طلباته بسيطة وليس له أطماع في الحياة وأن أهم ما لديه في الحياة هي أسرته.

محارب يواجه داخل الأحداث صعوبات في حياته تعوق حلمه البسيط فيتعرض لمحنة صعبة متداخلة مع العديد من الشخصيات المهمة خلال المسلسل.

أبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب بطولة أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي،، نرمين الفقي، سلوي عثمان ، منة فضالي، تامر عبد المنعم، غفران، محمود الليثي، ملك أحمد زاهر، ، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

مخرج ومؤلف مسلسل محارب

محارب من إخراج شيرين عادل المخرجة المصرية التي تخصصت منذ بداية عملها الفني في اﻹخراج للدراما التليفزيونية، حيث أخرجت مسلسلات "حكايات زوج معاصر، سارة، أولاد الشوارع، الريان، دلع بنات، مولد وصاحبه غايب"، ومن تأليف محمد سيد بشير ، والذى سبق وان قدم فيلم هروب إضطراري ، والعارف وغيرها من الاعمال.

حسن الرداد عفاف شعيب مسلسل محارب محمود عمرو محمود ياسين ناهد السباعي نرمين الفقي ماجد المصري قناة cbc الفنان حسن الرداد

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