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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محارب الحلقة 7| إطلاق النار على ماجد المصري خلال لقائه بحسن الرداد

حسن الرداد
حسن الرداد

أذيعت الحلقة السابعة مسلسل “محارب”، الذي يعرض حصريا علي مجموعة قنوات cbc، ويقوم ببطولته الفنان حسن الرداد.

وشهدت الحلقة السابعة من مسلسل “ محارب ” عددا من الأحداث، كان أبرزها إطلاق النار على كل من محارب “حسن الرداد ” والمحامي وصفي “ تامر عبد المنعم ” ورجل الاعمال “ماجد المصري” ، في اثناء لقائهما لإنهاء التنازلات عن القضايا . 

فيما يحاول المحامي حسام “ أحمد زاهر ” الوصول الي اتفاق مع أشقاء محارب، الذي ذهب للاختباء عند صديقة والدته “ سلوي عثمان ” . 

محارب الحلقة 6 … محمود عمرو ياسين يتعاون مع أحمد زاهر

ملك أحمد زاهر لـ صدى البلد: شخصيتي شريرة في مسلسل محارب

شخصية محارب التي يؤديها حسن الرداد  في المسلسل تعكس شخصية رجل بسيط بمعنى أن طلباته بسيطة وليس له أطماع في الحياة وأن أهم ما لديه في الحياة هي أسرته .

محارب  يواجه  داخل الأحداث صعوبات في حياته تعوق حلمه البسيط فيتعرض لمحنة صعبة متداخلة مع العديد من الشخصيات المهمة خلال المسلسل.

أبطال مسلسل محارب 

مسلسل محارب يضم عددا من الفنانين علي رأسهم حسن الرداد ، بالإضافة الي كل من أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي،، نرمين الفقي، سلوي عثمان ، منة فضالي، تامر عبد المنعم، غفران، محمود الليثي، ملك أحمد زاهر، ، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

مخرج ومؤلف مسلسل محارب 

 

تتولي مهمة إخراج مسلسل “ محارب ” المخرجة شيرين عادل هي مخرجة مصرية، تخصصت منذ بداية عملها الفني في اﻹخراج للدراما التليفزيونية، حيث أخرجت مسلسلات "حكايات زوج معاصر، سارة، أولاد الشوارع، الريان، دلع بنات، مولد وصاحبه غايب".

مسلسل “ محارب ” من تأليف محمد سيد بشير ، والذى سبق وان قدم فيلم هروب اضطراري ، والعارف وغيرها من الاعمال .

محارب الفنان حسن الرداد المخرجة شيرين عادل سلوي عثمان قنوات cbc ماجد المصري مجموعة قنوات cbc

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