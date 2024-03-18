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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ستاندرد آند بورز ترفع توقعاتها الاقتصادية لـ مصر إلى إيجابية

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز، اليوم الاثنين، رفع توقعات مصر إلى إيجابية بفضل برنامج الدعم الخارجي القوي وتأكيد تصنيفها عند B-/B.

وقالت ستاندرد اند بورز في تقرير لها، إن التوقعات الإيجابية لـ مصر تعكس احتمال زيادة التحسن في وضعها الخارجي وتراجع نقص العملة الصعبة.

وأضافت ستاندرد اند بورز، أن التوقعات الإيجابية تعكس أيضا وجهة النظر بأن تحديد قوى السوق لسعر الصرف سيساعد في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لـ مصر.

وأعلن البنك الدولي، اليوم الاثنين، أنها تعتزم تقديم 6 مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة، منها 3 مليارات دولار للحكومة.

وقالت المجموعة في بيان إنها تلتزم بشراكتها الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتدعم التدابير التي تتخذها البلاد لتحقيق انتعاشها الاقتصادي واستعادة مسار مستدام للنمو الشامل.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، عن حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.1 مليار دولار) وعلاقة مطورة مع مصر، يوم الأحد، في إطار مسعى لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا، وفقا لوكالة رويترز.

وووفقا لرويترز، يتضمن التمويل المقترح 5 مليارات يورو على شكل قروض ميسرة، و1.8 مليار يورو على شكل استثمارات، كما سيتم تقديم 600 مليون يورو أخرى على شكل منح، بما في ذلك 200 مليون يورو لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

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