إعلام لبناني: ميقاتي يهنئ رئيس الحكومة الفلسطينية الجديدة

هنأ رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، الدكتور محمد مصطفى بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن ميقاتي أجرى اتصالا برئيس الوزراء الفلسطيني المكلف الدكتور محمد مصطفى وهنأه على تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة، متمنيا للشعب الفلسطيني السلام والاستقرار.

ودعا ميقاتي دول العالم الى الضغط لوقف حرب الابادة والتدمير التي تشنها اسرائيل على الفلسطينيين وأن ينعموا بدولتهم المستقلة، بحسب ما أورده موقع النشرة اللبناني.

وكلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، الدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة نهاية الأسبوع الماضي، ومهمتها الرئيسية إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب.