مواقيت الصلاة 9 رمضان.. اعرف موعد السحور والإفطار

يهتم المسلمون في جمهورية مصر العربية، بالبحث الآن عن مواقيت الصلاة 9 رمضان، لمعرفة موعد السحور والإفطار في سابع أيام الشهر الكريم.
ونقدم في هذه السطور، خدمة لقراء صدى البلد، ببيان مواقيت الصلاة 9 رمضان في عدد من المحافظات، وهي كالتالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
صلاة الفجْر ٤:٣٤ ص
الشروق ٦:٠١ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٣ م
صلاة العَصر ٣:٢٩ م
صلاة المَغرب ٦:٠٥ م
صلاة العِشاء ٧:٢٣ م
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
صلاة الفجْر ٤:٣٩ ص
الشروق ٦:٠٦ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٨ م
صلاة العَصر ٣:٣٥ م
صلاة المَغرب ٦:١١ م
صلاة العِشاء ٧:٢٩ م
مواقيت الصلاة في أسيوط
صلاة الفجْر ٤:٣٨ ص
الشروق ٦:٠٣ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٥ م
صلاة العَصر ٣:٣١ م
صلاة المَغرب ٦:٠٧ م
صلاة العِشاء ٧:٢٢ م
مواقيت الصلاة في أسوان
صلاة الفجْر ٥:٠٨ ص
الشروق ٦:٣٠ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٣٢ م
صلاة العَصر ٣:٥٨ م
صلاة المَغرب ٦:٣٥ م
صلاة العِشاء ٧:٤٨ م
مواقيت الصلاة في شرم الشيخ
صلاة الفجْر ٤:٢٤ ص
الشروق ٥:٤٩ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥١ ص
صلاة العَصر ٣:١٧ م
صلاة المَغرب ٥:٥٣ م
صلاة العِشاء ٧:٠٩ م
مواقيت الصلاة في الأقصر
صلاة الفجْر ٤:٣٢ ص
الشروق ٥:٥٥ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٧ ص
صلاة العَصر ٣:٢٣ م
صلاة المَغرب ٦:٠٠ م
صلاة العِشاء ٧:١٤ م
مواقيت الصلاة في مرسى مطروح
صلاة الفجْر ٤:٤٩ ص
الشروق ٦:١٧ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:١٩ م
صلاة العَصر ٣:٤٥ م
صلاة المَغرب ٦:٢١ م
صلاة العِشاء ٧:٤٠ م
مواقيت الصلاة في الشرقية
صلاة الفجْر ٤:٣٣ ص
الشروق ٦:٠٠ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٢ م
صلاة العَصر ٣:٢٨ م
صلاة المَغرب ٦:٠٤ م
صلاة العِشاء ٧:٢٢ م
مواقيت الصلاة في سوهاج
صلاة الفجْر ٤:٣٥ ص
الشروق ٥:٥٩ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠١ م
صلاة العَصر ٣:٢٧ م
صلاة المَغرب ٦:٠٤ م
صلاة العِشاء ٧:١٨ م