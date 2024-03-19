مواقيت الصلاة 9 رمضان.. اعرف موعد السحور والإفطار

يهتم المسلمون في جمهورية مصر العربية، بالبحث الآن عن مواقيت الصلاة 9 رمضان، لمعرفة موعد السحور والإفطار في سابع أيام الشهر الكريم.

ونقدم في هذه السطور، خدمة لقراء صدى البلد، ببيان مواقيت الصلاة 9 رمضان في عدد من المحافظات، وهي كالتالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجْر ٤:٣٤ ص

الشروق ٦:٠١ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٣ م

صلاة العَصر ٣:٢٩ م

صلاة المَغرب ٦:٠٥ م

صلاة العِشاء ٧:٢٣ م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجْر ٤:٣٩ ص

الشروق ٦:٠٦ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٨ م

صلاة العَصر ٣:٣٥ م

صلاة المَغرب ٦:١١ م

صلاة العِشاء ٧:٢٩ م

مواقيت الصلاة في أسيوط

صلاة الفجْر ٤:٣٨ ص

الشروق ٦:٠٣ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٥ م

صلاة العَصر ٣:٣١ م

صلاة المَغرب ٦:٠٧ م

صلاة العِشاء ٧:٢٢ م

مواقيت الصلاة في أسوان

صلاة الفجْر ٥:٠٨ ص

الشروق ٦:٣٠ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٣٢ م

صلاة العَصر ٣:٥٨ م

صلاة المَغرب ٦:٣٥ م

صلاة العِشاء ٧:٤٨ م

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

صلاة الفجْر ٤:٢٤ ص

الشروق ٥:٤٩ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥١ ص

صلاة العَصر ٣:١٧ م

صلاة المَغرب ٥:٥٣ م

صلاة العِشاء ٧:٠٩ م

مواقيت الصلاة في الأقصر

صلاة الفجْر ٤:٣٢ ص

الشروق ٥:٥٥ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٧ ص

صلاة العَصر ٣:٢٣ م

صلاة المَغرب ٦:٠٠ م

صلاة العِشاء ٧:١٤ م

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح

صلاة الفجْر ٤:٤٩ ص

الشروق ٦:١٧ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:١٩ م

صلاة العَصر ٣:٤٥ م

صلاة المَغرب ٦:٢١ م

صلاة العِشاء ٧:٤٠ م

مواقيت الصلاة في الشرقية

صلاة الفجْر ٤:٣٣ ص

الشروق ٦:٠٠ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٢ م

صلاة العَصر ٣:٢٨ م

صلاة المَغرب ٦:٠٤ م

صلاة العِشاء ٧:٢٢ م

مواقيت الصلاة في سوهاج

صلاة الفجْر ٤:٣٥ ص

الشروق ٥:٥٩ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠١ م

صلاة العَصر ٣:٢٧ م

صلاة المَغرب ٦:٠٤ م

صلاة العِشاء ٧:١٨ م