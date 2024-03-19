كريم عبد العزيز ونبيل شعيل في كواليس برنامج بو شعيل.. صور

تداول رواد السوشيال ميديا صورا للفنان كريم عبد العزيز والمطرب الكويتي نبيل شعيل من كواليس برنامج بو شعيل المذاع على تليفزيون الراي .

مسلسل الحشاشين :

علم صدى البلد انه تم تصوير مشهد للقنان اسلام جمال بالاضافه لبعض الحركات في مسلسل الحشاشين .

وعلى الرغم من انتهاء التصوير الا ان بيتر ميمي قرر ان يوم مخرج الوحدة الثانية بتصوير هذا المشهد فقط وبعض الحركات ولا صحة لتعديل اي شئ في النهاية او السيناريو.



شهدت الحلقة رقم 6 من مسلسل الحشاشين، إلقاء القبض على حسن الصباح، وحبسه وتهديده بالتعذيب قبل قتله كما وعده من قبل.

كشف حسن الصباح عن مخططه لقتل الخليفة العباسي أثناء زيارته لأصفهان عن طريق أحد الفدائيين، ولكن نظام الملك كشف الخطة والقى القبض على الانتحاري.

استطاع نظام الملك استقطاب المعلومات ومعرفة مخطط حسن الصباح وألقى القبض عليه بعد خيانة العهد بينهما، ولكنه تمكن من تهريب زوجته وطفليه قبلها.

أبطال مسلسل الحشاشين



مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، أحمد عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، عمر الشناوي، سارة الشامي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

قصة مسلسل الحشاشين



تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول شخصية حسن الصباح التي يجسدها كريم عبد العزيز، وجماعة الحشاشين، والأحداث تدور عام 1000 ميلادي، وهي بداية بذرة الإرهاب، وتم تصويره بين مصر وعدد من الدول العربية.