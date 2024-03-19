عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كريم عبد العزيز ونبيل شعيل في كواليس برنامج بو شعيل.. صور

صدى البلد

تداول رواد السوشيال ميديا صورا للفنان كريم عبد العزيز والمطرب الكويتي نبيل شعيل من كواليس برنامج بو شعيل المذاع على تليفزيون الراي .

مسلسل الحشاشين :

علم صدى البلد انه تم تصوير مشهد للقنان اسلام جمال بالاضافه لبعض الحركات في مسلسل الحشاشين .

وعلى الرغم من انتهاء التصوير الا ان بيتر ميمي قرر ان يوم مخرج الوحدة الثانية بتصوير هذا المشهد فقط وبعض الحركات ولا صحة لتعديل اي شئ في النهاية او السيناريو.


شهدت الحلقة رقم 6 من مسلسل الحشاشين، إلقاء القبض على حسن الصباح، وحبسه وتهديده بالتعذيب قبل قتله كما وعده من قبل.

 

كشف حسن الصباح عن مخططه لقتل الخليفة العباسي أثناء زيارته لأصفهان عن طريق أحد الفدائيين، ولكن نظام الملك كشف الخطة والقى القبض على الانتحاري.

 

استطاع نظام الملك استقطاب المعلومات ومعرفة مخطط حسن الصباح وألقى القبض عليه بعد خيانة العهد بينهما، ولكنه تمكن من تهريب زوجته وطفليه قبلها.

 

أبطال مسلسل الحشاشين 
 

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، أحمد عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، عمر الشناوي، سارة الشامي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

 

قصة مسلسل الحشاشين 
 

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول شخصية حسن الصباح التي يجسدها كريم عبد العزيز، وجماعة الحشاشين، والأحداث تدور عام 1000 ميلادي، وهي بداية بذرة الإرهاب، وتم تصويره بين مصر وعدد من الدول العربية.

كريم عبد العزيز نبيل شعيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كسر دراع عبد الناصر زيدان .. هجوم ناري من مرتضى منصور على رامز جلال | فيديو

مصر تعبر الأزمة.. 56 مليار دولار تعالج أوجاع الاقتصاد|وهدية ثمينة في أبريل

خالد الغندور يصدم جماهير الأهلي بسبب توقيع المدافع الدولي لـ بيراميدز رسميا

فتح عينيه .. مضاعفات خطيرة لمرض أحمد رفعت

مركز المناخ: سقوط أمطار مع هبات رياح قوية بتلك المناطق خلال ساعات

5 أيام متتالية.. موعد إجازة عيد الفطر 2024

خبير تحكيمي يعلق على رسالة كهربا لمجدي عبد الغني في «رامز جاب من الآخر»

ما معنى قول النبي «الصبحة تمنع الرزق»؟.. علي جمعة يجيب

موضوعات متعلقة

مسلسل المعلم الحلقة 8 .. سرقة شنطة أموال مصطفى شعبان

مسلسل حق عرب الحلقة 8 .. أحمد العوضي في ورطة بسبب ابنة عبد ربه

في أول لقاء بعد الاعتزال.. حلا شيحة تكشف أسرارها مع منى عبدالوهاب

نجما الأهلي والزمالك.. تعرف على ضيفي برنامج رامز جاب من الآخر اليوم

مسلسل المعلم الحلقة 7.. مصطفى شعبان يقع في فخ منذر رياحنة

مسلسل حق عرب الحلقة 7.. سميحة تهرب للزواج من رباح والعوضي يكشف السر

بعد العودة للتصوير .. حقيقة تغيير نهاية مسلسل الحشاشين

ريهام سعيد تنفي لـ "صدى البلد" اعتزالها الفن والإعلام

ترشيحاتنا

شغب وعنف بين الجمهور واللاعبين عقب مباراة بالدوري التركي.. شاهد

تحذير عاجل من الأرصاد.. سحب ركامية ضخمة ورياح مثيرة للأتربة على هذه محافظات

وزير الرياضة: انضمام بطولة عاصمة مصر لسلسلة فيفا نجاح كبير للدولة

ما هي ظروف تخفيف العقوبة في جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.. القانون يجيب

استثمارات الصين في التكنولوجيا الفائقة ترتفع لـ9.4% أول شهرين من العام

ما معنى قول النبي «الصبحة تمنع الرزق»؟.. علي جمعة يجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد القهوة.. البسلة تستخدم في غش أكلة باهظة الثمن |لن تتوقعها

فستان جريء.. نيكول سابا تثير الجدل بظهورها | شاهد

فتح عينيه| أحمد رفعت بره الغيبوبة.. وهذه تفاصيل حالته الصحية

كل حاجة بانت بدري | بعد فسخ الخطوبة .. شاهد صور جمعت مسلم ويارا تامر

فيديو

يا معدي.. رقص دينا الشربيني وميمي جمال وإسعاد يونس بكواليس كامل العدد

متفقناش على كسر مضاعف.. إعلامي شهير يهدد بمقاضاة رامز جلال

ربنا خلقها كده.. أحمد حلمي يتحدث عن علاقته مع منى زكي ويكشف أسرارًا مثيرة

بلع لسانه.. إدارة المقاولون العرب تنفي خبر إصابة "محمود مانجا" والطبيب يؤكد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ