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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في عيد ميلاد ليلى غفران .. أزمات ومحطات بحياتها

ليلى غفران
ليلى غفران

تحتفل اليوم الفنانة المغربية ليلى غفران بمناسبة عيد ميلادها، وهي دائمًا ما تثير الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وتعد من أكثر الفنانات المثيرة لإهتمام الجماهير المصرية والمغربية لامتلاكها الجنسيتين، وفي السطور التالية نرصد لكم أبرز المعلومات عنها.


ولدت الفنانة ليلى غفران في التاسع عشر من شهر مارس عام 1961 وحصلت على الجنسيتين المغربية والمصرية.

انتقلت من المغرب إلى فرنسا في السادسة عشر من عمرها دون علم أهلها واستمرت الرحلة أربعة أيام عبر باخرة وذلك حدث عام 1980.


تزوجت من المنتج إبراهيم العقاد وأنجبت منه ابنتها هبة إبراهيم العقاد وأنتج لها العديد من الأعمال الفنية.

تعرضت الفنانة ليلى غفران لأزمة صعبة في حياتها، وهي وفاة ابنتها هبة البالغة 23 عامًا، وحكت تفاصيل مقتل ابنتها في تصريحات لها، حيث قالت أن ابنتها توفيت في حادث قتل آثار الرأي العام وذلك في يوم 27 نوفمبر عام 2008، وذلك داخل شقة سكنية بمنطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة المصرية بصحبة صديقتها نادين خالد وظلت تلك القضية هي الأزمة الأبرز والنقطة الفيصلية في حياتهت وعانت بسببها لسنوات عديدة، حيث وجدت قوات الشرطة المصرية ابنتها مصابة بـ30 طعنة، وصديقتها أصيبت بـ4 طعنات إثر بلاغ تلقته الشرطة من خطيب هبة، أكد فيه أنها اتصلت به في فجر ذلك اليوم طالبة مساعدته، وتم العثور على سكين ملوث بالدماء في الحديقة المقابلة لعمارة الحادثة، وصدر حكم الإعدام على قاتل ابنتها في شهر أبريل عام 2009 ليطعن على الحكم محامي القاتل محمود عيساوي، ورفضت المحكمة الطعن الذي تقدم به محامي المتهم، وتم تأييد الحكم وتنفيذه.

ليلى غفران

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