إذا كانت نزلات البرد تستمر لمدة شهر أو أكثر، فقد تحتاج إلى بعض النصائح للتعافي وتقوية جهاز المناعة.

قال الدكتور مدحت عبد الحليم استشارى الكلي، فى تصريحات خاصة لصدى البلد،بعض النصائح التي يمكن أن تكون مفيدة،لعلاج نزلات البرد تستمر لمدة شهر أو أكثر.

نصائح للتعافي من نزلات البرد المستمرة شهر أو أكثر

الراحة والنوم الكافي: يجب أن تمنح جسمك الراحة الكافية للتعافي. قم بالاسترخاء والحصول على قسط كافٍ من النوم لدعم عملية التعافي الطبيعية.

تناول السوائل بكميات كافية: يجب أن تشرب الكثير من السوائل الدافئة مثل الماء والشاي العشبي والحساء. يساعد تناول السوائل على ترطيب الجسم وتخفيف الاحتقان وتقليل الأعراض المرتبطة بنزلات البرد.

تناول أطعمة غنية بالمغذيات: قُم بتناول وجبات صحية ومتوازنة تحتوي على الفواكه والخضروات والبروتينات الصحية والألياف. يساعد تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات في تعزيز جهاز المناعة وتقوية الجسم.

تجنب التدخين والبيئات الملوثة: يجب تجنب التدخين والتعرض للبيئات الملوثة مثل الدخان والملوثات الهوائية. يعرض التدخين والتلوث الجهاز التنفسي للمزيد من الضغوط ويزيد من خطر تطور الأعراض واستمرارها.

ممارسة التمارين البدنية الخفيفة: يمكن أن تساعد التمارين البدنية الخفيفة مثل المشي الهادئ واليوجا في تعزيز الدورة الدموية وتحسين الحالة المزاجية وتعزيز الصحة العامة.

الحفاظ على النظافة الشخصية: تجنب نقل العدوى للآخرين أو تفشي الفيروسات عن طريق غسل اليدين بانتظام بالصابون والماء الدافئ واستخدام المناديل الورقية عند العطس أو السعال.

استشر الطبيب: إذا استمرت نزلات البرد لفترة طويلة وكانت الأعراض شديدة أو تؤثر بشكل كبير على حياتك اليومية، ينصح بزيارة الطبيب لتقييم الحالة وتوجيه العلاج المناسب.

من المهم أن تتذكر أن هذه النصائح عامة وقد يكون هناك أمور خاصة تتطلب تقييمًا طبيًا دقيقًا لذا، يفضل استشر الطبيب قبل تطبيق أي تغييرات كبيرة على نظامك الغذائي أو نمط حياتك.