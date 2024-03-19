دعاء ليلة 9 رمضان.. 13 كلمة تغفر لك ما مضى وتحقق أمنياتك

لم يتبق من الليلة التاسعة من شهر رمضان إلا القليل ، حيث تنتهي مع أذان الفجر ليبدأ اليوم التاسع من رمضان، وهذا يستدعي الانتباه واغتنامها من خلال دعاء ليلة 9 رمضان قبل أن تنقضي الليلة وتضيع هذه الفرصة العظيمة، خاصة وقد صار المتبقي ساعة ونصف فقط، وحيث إن دعاء ليلة 9 رمضان هو أفضل العبادات التي بها ننجو من مهالك الدنيا ونفوز بمغانم الآخرة ، في هذه الساعة من الليل وهذا الشهر الفضيل، لأن دعاء ليلة 9 رمضان يعد من أهم الأدعية المستجابة ، ومن ثم فإنه فرصة لا ينبغي التفريط فيها تحت أي ظرف ولأي سبب .

دعاء ليلة 9 رمضان

قالت دار الإفتاء المصرية ، إن أوقات استجابة الدعاء تكون فى جوف الليل ووقت السحر الساعة الأخيرة قبل الفجر، ومن ثم ينبغي اغتنام نفحات وبركات الليلة التاسعة من رمضان، لأنها من الأزمنة المباركة التي حث النبي -صلى الله عليه وسلم- على تحريها ، لذا ينبغي الحرص على دعاء ليلة 9 رمضان ، حيث التجلي الإلهي، فضلاً عن أنه من أحب العبادات إلى الله- سبحانه وتعالى-.

وأوضحت “ الإفتاء” أنه لذا ينبغي اغتنام هذا الوقت المبارك ، واتباع هدي رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في ليالي شهر رمضان الفضيل، ومن ثم فإن دعاء ليلة 9 رمضان ومنه: «اللهم اغفر لي ما مضى ، واصلح ما بقى، وحقّق لي ما يكون خير لي وما أتمناه».

دعاء الليلة 9 من رمضان