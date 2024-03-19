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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب: نحن بحاجة للسلام وعلى إسرائيل إنهاء الحرب في غزة فورا

ترامب
ترامب

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة بسرعة، وهي المرة الأولى التي يدعو فيها إلى إنهاء الحرب في القطاع منذ هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، حسب موقع "أكسيوس" الأميركي.

وجاءت تعليقات ترمب في مقابلة أجراها مع قناة "فوكس نيوز"، وتم بثها الأحد، وذلك في أعقاب دعوته لتل أبيب، في مقابلة أخرى، أجراها الجمعة، لإنهاء الوضع الحالي، قائلاً: "لقد قمتم بغزو مروع، ولكنه لم يكن ليحدث أبداً لو كنت رئيساً للولايات المتحدة".

ولم يذكر الرئيس السابق، في مقابلة الأحد، المحتجزين الإسرائيليين أو أي شروط أخرى سيدعمها للتوسط لوقف إطلاق النار.

وبسؤاله عما يقوله لنتنياهو عن الحرب في غزة، قال ترمب: "عليك الانتهاء من الأمر والقيام بذلك بسرعة، فنحن بحاجة إلى السلام في العالم، ونحتاج إليه في الشرق الأوسط".  

وأضاف أن انتقادات زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر لإسرائيل كانت بدافع السياسة الداخلية، وتابع: "هو ينظر إلى القضايا التي يمكنه الحصول على المزيد من الأصوات من خلالها، وأعتقد أنه يرى الفلسطينيين ويرى المسيرات الكبيرة الداعمة لهم، ويقول أريد أن أسير في هذا الاتجاه بدلاً من الاتجاه المؤيد لإسرائيل"، مشيراً إلى "أنه (أي شومر) تخلى عن إسرائيل".

وكان الرئيس الأميركي السابق قد انتقد نتنياهو في الأيام الأولى بعد هجوم "حماس" لفشله في منع هذا الهجوم، ومنذ بدء الحرب، أعرب عدة مرات عن شعوره بخيبة أمل من رئيس الوزراء الإسرائيلي لعدم مساعدته في المهمة التي أدت إلى اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

وأعرب ترمب عن دعمه لإسرائيل في الأشهر الأخيرة، لكنه تجنب دعم نتنياهو بشكل علني. 

إطلاق النار الحرب في قطاع غزة الحرب في غزة الرئيس الأمريكي الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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