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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

خلصت يا جماعة| مسلم يفسخ خطوبته بعد أسابيع من الاحتفال بقصر البارون

مسلم
مسلم

فاجأ الفنان الشاب مسلم، مطرب المهرجانات، الجمهور بفسخ خطبته من الفتاة التي كان يعلن عنها باسم "يارا". وقد جاء هذا القرار بعد أسابيع قليلة من إعلانه عن الخطوبة في حفل بهيج في قصر البارون بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.
 

مسلم انستجرام خطبته المهرجانات الوسط الفنى

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