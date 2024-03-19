خلصت يا جماعة| مسلم يفسخ خطوبته بعد أسابيع من الاحتفال بقصر البارون

فاجأ الفنان الشاب مسلم، مطرب المهرجانات، الجمهور بفسخ خطبته من الفتاة التي كان يعلن عنها باسم "يارا". وقد جاء هذا القرار بعد أسابيع قليلة من إعلانه عن الخطوبة في حفل بهيج في قصر البارون بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

