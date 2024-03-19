عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عمدة نيويورك متهم بالاعتداء على زميله في العمل عام 1993

عمدة نيويورك إريك
عمدة نيويورك إريك آدامز

رفعت موظفة سابقة في مدينة نيويورك دعوى يوم الاثنين تتهم فيها عمدة المدينة إريك آدامز بالاعتداء عليها جنسيا في عام 1993، عندما كانا يعملان في مكتب شرطة النقل بالبلدية، بعد أن ذهبت إليه لطلب المساعدة في التعامل مع بيئة مكتبية معادية.
 

وفي شكوى مدنية مؤلفة من 26 صفحة تم رفعها أمام محكمة ولاية نيويورك في مانهاتن، زعمت لورنا بيتش-ماثورا أن آدامز، الذي كان حينها ضابط عبور، اعتدى عليها في سيارته بينما كانت متوقفة على طول نهر هدسون بعد أن وعدها بتوصيلها إلى المنزل لمناقشة حياتها المهنية. مشاكل.

وقالت الدعوى إنها كانت تثق بآدامز وطلبت مساعدته بسبب دوره في ذلك الوقت كضابط في قسم الشرطة وقائد في جمعية حراس شرطة نيويورك، وهي مجموعة أخوية تدافع عن المساواة والمعاملة العادلة للموظفين السود.
 

ونفى آدامز بشكل قاطع هذه المزاعم في بيان أصدره محامو المدينة.
 

وقالت بيتش ماثورا إن الاعتداء المزعوم توج سنوات من التحرش الجنسي والتمييز والحرمان المتكرر من الترقية التي تحملتها كمساعدة إدارية لمكتب النقل بالمدينة، الذي أصبح الآن جزءًا من قسم شرطة نيويورك.

ووفقًا للشكوى، وافق آدامز على مساعدتها في الحصول على ترقية وعرض عليها أن يقودها إلى منزلها ذات مساء لمناقشة الأمر، لكنه بدلاً من ذلك أخذها إلى مكان مظلم وخالي حيث طلب خدمات جنسية مقابل مساعدته.
 

كما هو موضح في رواية بيتش ماثورا، فقد رفضت محاولاته وسحبت يدها عندما وضعها آدامز بالقوة على أعضائه التناسلية المكشوفة قبل أن يستمني حتى يصل إلى ذروته ويقذف عليها داخل السيارة. وتقول إنه أوصلها بعد ذلك إلى محطة مترو الأنفاق.

ووفقًا لـ Beach-Mathura، كانت آدامز أيضًا وراء نقلها لاحقًا إلى قسم آخر حيث فقدت أقدميتها وأجبرت على ترك وظيفتها أثناء تسريح العمال 'انتقامًا لرفض مطالبه الجنسية المقايضة'.
 

وتم رفع الدعوى بموجب قانون الناجين البالغين في نيويورك، مما يسمح للمتهمين برفع دعوى قضائية بشأن الاعتداء الجنسي المزعوم منذ فترة طويلة حتى لو انتهت فترة التقادم. احتفظت بيتش ماثورا بحقها في رفع مثل هذه الدعوى في أمر استدعاء أقل تفصيلاً من المحكمة تم تقديمه في البداية ضد آدامز في نوفمبر.

في ذلك الوقت، نفى متحدث باسم رئيس البلدية هذا الادعاء وقال إن آدامز لا يعرف المتهمة ولا يتذكر مقابلتها.
 

وفي بيان صدر يوم الاثنين، قالت مستشارة مؤسسة مدينة نيويورك، سيلفيا هيندز-راديكس، إن عمدة المدينة لا يزال 'ينفي تمامًا هذه المزاعم الشنيعة والأحداث الموصوفة'.
 

ويضيف أن آدامز في عام 1993 'كان أحد أبرز المعارضين العلنيين للعنصرية داخل شرطة نيويورك، ولهذا السبب فإن ادعاءات الدعوى بأن له أي تأثير على ترقية الموظفين المدنيين هي ادعاءات مثيرة للسخرية'.
 

كما تم تسمية مكتب ترانزيت شرطة نيويورك وجمعية الأوصياء ومدينة نيويورك كمتهمين في الدعوى التي تطالب بتعويضات غير محددة.

إسرائيل الجولان السوري نيويورك إريك آدامز مانهاتن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من الأرصاد.. سحب ركامية ضخمة ورياح مثيرة للأتربة على هذه محافظات

فتح عينيه .. مضاعفات خطيرة لمرض أحمد رفعت

أمطار رعدية| حقيقة تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية.. تفاصيل

رسميًا.. متحدث مجلس الوزراء يعلن موعد انخفاض أسعار السلع

خبير تحكيمي يعلق على رسالة كهربا لمجدي عبد الغني في «رامز جاب من الآخر»

5 أيام متتالية.. موعد إجازة عيد الفطر 2024

مركز المناخ: سقوط أمطار مع هبات رياح قوية بتلك المناطق خلال ساعات

هل تصح صلاة المأموم دون قراءة الفاتحة خلف الإمام؟.. دار الإفتاء ترد

موضوعات متعلقة

كوبا تدين "التدخل" الأمريكي في التظاهرات وواشنطن تنفي ضلوعها

الفوضى تسود.. سوليفان: إسرائيل تفشل بتحقيق الاستقرار في غزة

نتنياهو يمنع مسئولين إسرائيليين استخباراتيين من لقاء مساعدة وزير الخارجية الأمريكي

ترامب: نحن بحاجة للسلام وعلى إسرائيل إنهاء الحرب في غزة فورا

القوات الأمريكية: تدمير 7 صورايخ و3 مسيرات و3 حاويات لتخزين الأسلحة لدى الحوثيين

سوريا: هجوم إسرائيلي جوي على نقاط عسكرية بريف دمشق

مفاوضات حماس وإسرائيل في قطر.. 40 محتجزا مقابل هدنة 42 يوما

إعلام ليبي: مسلحون محليون يسيطرون على معبر رأس جدير الحدودي مع تونس

ترشيحاتنا

عروسة 5 شهور.. أسرة ممرضة أكتوبر تكشف مفاجآت عن ضحية الياميش |فيديو

بدلا من استخدام الماء.. طرق لإخماد حريق الزيوت أو الدهون

حكم صيام رجل يعمل في مهنة الغطس .. دار الإفتاء توضح

بعد انخفاض أسعار الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

رسميًا.. متحدث مجلس الوزراء يعلن موعد انخفاض أسعار السلع

سعر سيارة فولكس فاجن "جولف" الشبابية موديل 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خد بالك.. جوجل تعلن عن نموذج جديد للذكاء اصطناعي يثير المخاوف فما القصة؟

بعد القهوة.. البسلة تستخدم في غش أكلة باهظة الثمن |لن تتوقعها

فستان جريء.. نيكول سابا تثير الجدل بظهورها | شاهد

فتح عينيه| أحمد رفعت بره الغيبوبة.. وهذه تفاصيل حالته الصحية

فيديو

يا معدي.. رقص دينا الشربيني وميمي جمال وإسعاد يونس بكواليس كامل العدد

متفقناش على كسر مضاعف.. إعلامي شهير يهدد بمقاضاة رامز جلال

ربنا خلقها كده.. أحمد حلمي يتحدث عن علاقته مع منى زكي ويكشف أسرارًا مثيرة

بلع لسانه.. إدارة المقاولون العرب تنفي خبر إصابة "محمود مانجا" والطبيب يؤكد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ