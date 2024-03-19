الغندور يعلق علي خروج حسين الشحات من معسكر المنتخب

كشف خالد الغندور نجم الزمالك السابق، عن تهرب حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من معسكر منتخب مصر المقام حاليًا استعدادًا لبطولة كأس العاصمة الإدارية.

وقال خالد الغندورفي تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «يعني إيه حسين الشحات، يسيب منتخب مصر عشان عنده تقلصات! إحنا كنا عاملين حاملة قوية على محمد صلاح، وهو مصاب وغاب عن مباريات مهمة لفريق ليفربول الإنجليزي».

وأضاف: «حسين الشحات، خارج من مباراة البنك الأهلي سليم، وحصل بعدها راحة، جاتله تقلصات في المنتخب! عصام الحضري كانبيبقى هيموت عشان يلعب مع المنتخب، أبوجبل، تعرض للإصابة بمزق في بطولة أمم أفريقيا قبل الماضية ولعب بحقن، ما يقعد في المنتخب وممكن يلحق المباراة الثانية».

وتابع: «بقى عندنا سياسة جديدة، لو لاعب بيلعب في نادي كبير هيلاقي اللي يحميه ويبقى في ضهره، محمد صلاح، كان مصاب وغابعن مباريات مهمة، ورغم ذلك تعرض لانتقادات قوية».

وأتم: «حسين الشحات، سيتواجد مع الأهلي في مباراة سيمبا التنزاني، أنا مش ضد حسين الشحات، لكن مصر فوق الأهلي والزمالك».