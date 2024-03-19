عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الغندور يعلق علي خروج حسين الشحات من معسكر المنتخب

صدى البلد

كشف خالد الغندور نجم الزمالك السابق، عن تهرب حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من معسكر منتخب مصر المقام حاليًا استعدادًا لبطولة كأس العاصمة الإدارية.

 وقال خالد الغندورفي تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «يعني إيه حسين الشحات، يسيب منتخب مصر عشان عنده تقلصات! إحنا كنا عاملين حاملة قوية على محمد صلاح، وهو مصاب وغاب عن مباريات مهمة لفريق ليفربول الإنجليزي».

وأضاف: «حسين الشحات، خارج من مباراة البنك الأهلي سليم، وحصل بعدها راحة، جاتله تقلصات في المنتخب! عصام الحضري كانبيبقى هيموت عشان يلعب مع المنتخب، أبوجبل، تعرض للإصابة بمزق في بطولة أمم أفريقيا قبل الماضية ولعب بحقن، ما يقعد في المنتخب وممكن يلحق المباراة الثانية».

وتابع: «بقى عندنا سياسة جديدة، لو لاعب بيلعب في نادي كبير هيلاقي اللي يحميه ويبقى في ضهره، محمد صلاح، كان مصاب وغابعن مباريات مهمة، ورغم ذلك تعرض لانتقادات قوية».

وأتم: «حسين الشحات، سيتواجد مع الأهلي في مباراة سيمبا التنزاني، أنا مش ضد حسين الشحات، لكن مصر فوق الأهلي والزمالك».

العاصمة الادارية الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطولة كاس العاصمة حسين الشحات سيمبا التنزاني فريق ليفربول الإنجليزي مباراة البنك الأهلي محمد صلاح معسكر منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انخفاض أسعار الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

تحذير عاجل من الأرصاد.. سحب ركامية ضخمة ورياح مثيرة للأتربة على هذه محافظات

تحذير عاجل جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن التقلبات الجوية.. فيديو

رسميًا.. متحدث مجلس الوزراء يعلن موعد انخفاض أسعار السلع

مركز المناخ: سقوط أمطار مع هبات رياح قوية بتلك المناطق خلال ساعات

أمطار رعدية| حقيقة تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية.. تفاصيل

5 أيام متتالية.. موعد إجازة عيد الفطر 2024

خبير تحكيمي يعلق على رسالة كهربا لمجدي عبد الغني في «رامز جاب من الآخر»

ترشيحاتنا

عضو كابينت ينادي باجتياح رفح لإنقاذ الاحتلال.. والأمين العام للأمم المتحدة يحذر

بعد هجوم مستشفى الشفاء.. دور بارز لمصر في إقناع حماس عدم تعليق مشاركتها بمفاوضات قطر

نجم الأهلي السابق يكشف كواليس تعثر مفاوضات انتقاله إلى الزمالك

إذا جامعها زوجها في نهار رمضان.. الإفتاء توضح هل على المرأة كفارة؟

أمطار رعدية اليوم.. الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء ذروة التقلبات الجوية

بعد قرار الحكومة الأخير| انخفاض أسعار السلع في هذا الموعد.. وهذه عقوبات المحتكرين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة بوسي بالعباية وردود الفعل عليها

خد بالك.. جوجل تعلن عن نموذج جديد للذكاء اصطناعي يثير المخاوف فما القصة؟

بعد القهوة.. البسلة تستخدم في غش أكلة باهظة الثمن |لن تتوقعها

فستان جريء.. نيكول سابا تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

يا معدي.. رقص دينا الشربيني وميمي جمال وإسعاد يونس بكواليس كامل العدد

متفقناش على كسر مضاعف.. إعلامي شهير يهدد بمقاضاة رامز جلال

ربنا خلقها كده.. أحمد حلمي يتحدث عن علاقته مع منى زكي ويكشف أسرارًا مثيرة

بلع لسانه.. إدارة المقاولون العرب تنفي خبر إصابة "محمود مانجا" والطبيب يؤكد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ