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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

لكل أصحاب موبايلات سامسونج..عطل كبير يواجه الهواتف في رمضان

لكل أصحاب موبايلات
لكل أصحاب موبايلات سامسونج..عطل كبير يواجه الهواتف في رمضان

أطلقت سامسونج هاتف Galaxy S24 Ultra في شهر يناير، ومنذ ذلك الحين تلقت بعض التحديثات التي تعمل على تحسين تجربة المستخدم. ومع ذلك، هناك مشكلة واحدة، وهي التقاط الكاميرا لصور مظلمة في ظروف معينة، واجهت مشكلة.

لقد أقرت سامسونج بالمشكلة وأكدت لمستخدمي Galaxy S24 Ultra أنها تعمل على إصلاحها. 

على الأغلب لن يواجه غالبية مالكي سامسونج Galaxy S24 Ultra هذه المشكلة، لأنها تتطلب إجراء تعديلات محددة لإعادة إنتاجها. 

تجدر الإشارة إلى أنها تحدث عندما يقوم المستخدمون بقفل التعريض التلقائي بين تقريب 1.6-1.9x و 4.6-9.9x في تطبيق الكاميرا ثم التقاط صورة.

في أخبار ذات صلة، حققت سلسلة Galaxy S24 من سامسونج انتعاشة كبيرة في المبيعات، حيث ارتفعت المبيعات العالمية بنسبة 8٪ مقارنة بالعام الماضي. شهدت المبيعات في أوروبا ارتفاعًا بنسبة 28٪، وفي الولايات المتحدة بنسبة 14٪. يتصدر هاتف سامسونج  Galaxy S24 Ultra القائمة حيث يشكل أكثر من نصف مبيعات السلسلة.

سامسونج Galaxy S24 Ultra GALAXY S24 الولايات المتحدة اوروبا الكاميرا

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