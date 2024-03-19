مجلس الأمن الدولي يطالب بالوقف الفوري لهجمات الحوثيين على السفن

طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في اليمن “بالوقف الفوري” لهجماتها على السفن التجارية والتجارية التي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن، بما يتماشى مع القانون الدولي وبما يتوافق مع القرار 2722 (2024)، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وشدد أعضاء المجلس، في بيان لهم، على أهمية التنفيذ الكامل للقرار 2216 (2015) والقرارات اللاحقة.

ودعوا إلى "التعاون العملي، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية، لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والمواد ذات الصلة اللازمة لتنفيذ المزيد من الهجمات، وأكدوا مجددًا أنه يجب على جميع الدول الأعضاء الالتزام بالتزاماتها فيما يتعلق بحظر الأسلحة المستهدف".

وأدان أعضاء مجلس الأمن "بأشد العبارات" هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في 6 مارس على السفينة MV True Confidence، والذي أسفر عن مقتل بحارين فلبينيين وبحار فيتنامي وإصابة بحارة آخرين.

كما أدانوا الهجوم الذي وقع في 18 فبراير على السفينة إم في روبيمار، التي غرقت بعد ذلك في 2 مارس نتيجة الأضرار الناجمة عن الهجوم.