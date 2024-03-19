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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

موبايل جديد من Honor بأعلى مواصفات وأشيك تصميم وأقل سعر

موبايل جديد من Honor
موبايل جديد من Honor بأعلى مواصفات

تواصل Honor توسيع عائلة منتجاتها، حيث استضافت الشركة  فعالية في الصين كشفت فيها عن أحدث ابتكاراتها التكنولوجية. كان نجم العرض بلا شك هاتف Honor Magic 6 Ultimate، إلى جانب منتجات أخرى مثل سوار Honor Band 9. 

وعلى الرغم من تسريب مواصفاته الفنية قبل ساعات قليلة فقط، إلا أن الهاتف لا يزال يُثير إعجاب عشاق التكنولوجيا. إليكم ميزات وسعر هاتف Honor Magic 6 Ultimate Edition. 

 

مواصفات هاتف Honor Magic 6 Ultimate Edition

 

يعمل هاتف Honor Magic 6 Ultimate Edition بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 من Qualcomm. يقترن هذا المعالج القوي بـ 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و 512 جيجابايت / 1 تيرابايت من سعة التخزين، مما يضاهي التكوين الموجود في أجهزة منافسة مثل Galaxy S24 Ultra. أما بالنسبة للشاشة، فقد كانت التسريبات دقيقة بالفعل. يتميز الجهاز بشاشة كبيرة مقاس 6.8 بوصة بدقة 2800 × 1280 ولوحة OLED بمعدل تحديث 120 هرتز LTPO.

فيما يتعلق بميزات الكاميرا، فإن هاتف Magic 6 Ultimate Edition يقدم حقًا. يتميز الهاتف بكاميرا ثورية "Super Dynamic Eagle Eye" تنافس جودة كاميرات SLR ذات العدسة الأحادية. يستخدم هذا النظام الرائد أول كاميرا رئيسية Super Dynamic Eagle Eye في المجال - H9800 (Howell OV50K). يتميز مستشعر H9800 بمستشعر كبير بحجم 1 / 1.3 بوصة، ونطاق ديناميكي عريض 15EV، وفتحة متغيرة متعددة الاستخدامات F1.4-2.0، وميزة التثبيت البصري للم الصورة (OIS).

بأشيك تصميم وأقل سعر..موبايل جديد من Honor بأعلى مواصفات وسعر زهيد

يتجاوز هاتف Magic 6 Ultimate Edition كاميرات الهواتف الذكية التقليدية بنظام ضبط تلقائي للصورة بمصفوفة رادار ليزر 1200 نقطة ونظام تصوير متطور للهاتف المحمول مستمد من تقنية القيادة الذاتية. يسمح هذا المزيج بالتقاط حركة كامل الاتجاهات بدرجة SLR، مما يتيح لك التقاط الأحداث سريعة الحركة بدون جهد. بالإضافة إلى ذلك، يضمن مستشعر الصور LOFIC أن يتعامل الهاتف بدون جهد مع مشاهد الصور والفيديو ذات النطاق الديناميكي العالي، مما ينتج عنه نتائج مذهلة حتى في ظروف الإضاءة المعقدة.

يتميز الهاتف، الذي يبلغ سمكه 8.9 مم ووزنه 227 جرامًا، ببطارية كبيرة سعة 5600 مللي أمبير تدعم كل من الشحن السلكي 80 وات والشحن اللاسلكي 66 وات. كما أنه يتميز بشهادة مقاومة الماء والغبار IP68، ويضيف القدرة الفريدة على الاتصال الساتلي ثنائي الاتجاه - وهي ميزة مميزة لهاتف Honor Magic 6 Ultimate Edition. مع خطوط تصميم أنيقة، يتوفر الهاتف بلونين جذابين: الأسود والبنفسجي.

السعر والتوافر

حتى اليوم، سيتم إصدار هاتف Honor Magic 6 Ultimate Edition، الذي أصبح الآن متاحًا للطلب المسبق، في 22 مارس. فيما يلي الأسعار:

إصدار 16 جيجابايت رام + 512 جيجابايت ROM من هاتف Honor Magic 6 Ultimate Edition: 6.999 يوان إصدار 16 جيجابايت رام + 1 تيرابايت ROM من هاتف Honor Magic 6 Ultimate Edition: 7.699 يوان.
 

Honor Honor Magic 6 Ultimate Edition مواصفات هاتف Honor Magic 6 Ultimate Edition Snapdragon هونر

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