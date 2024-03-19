السيطرة على حريق بشقة سكنية بشبرا الخيمة دون خسائر فى الأرواح

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب فى شقة سكنية بالطابق الخامس في أحد العقارات بمنطقة بيجام.

وتم الدفع بسيارتى إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بندب المعمل الجنائى لفحص الحريق لمعرفة أسباب نشوبه.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من المقدم أحمد عصر، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الخامس في أحد العقارات بمنطقة بيجام.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية، ودفعت بسيارتي إطفاء مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة دون خسائر بشرية.

وبالمعاينة والفحص، كشفت التحريات الأولية أن الحريق نتيجة لماس كهربائي، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وطلبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.