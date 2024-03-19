محمد الشهاوي: ذكرى استرداد طابا تمثل انتصارا للدبلوماسية المصرية

قال محمد الشهاوي، رئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق، إن ذكرى استرداد طابا تؤكد أن الدبلوماسية المصرية تنتصر، وأن طابا ملحمة وطنية وإرادة صلبة.

وأضاف الشهاوي، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن استراد طابا كان بمثابة رسالة للعالم، بأن مصر لن تفرط في أي شبر من أرضها مهما كانت الأسباب.

وأكد أن الجيش والشعب يدركون تماما مدى قدسية تراب وأرض مصر.

وشدد على أن الحرب في رمضان كانت من ضمن خطة الخداع الاستراتيجي التي نجح فيها الجيش المصري، مؤكدا أن مصر استردت أرضها وشرفها مرة أخرى.