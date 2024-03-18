أحمد موسى: الجميع كان يدافع عن أرضه بقوة لتحرير منطقة طابا في عام 1989

عبر الإعلامي أحمد موسى، عن امتنانه للدكتور مفيد شهاب أحد أعضاء اللجنة القومية المصرية لاسترداد طابا في 19 مارس عام 1989، مشيرا الى انه رجل بطل وعظيم وصاحب كفاءة عالية.

وتابع موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك حوارا ستتم إذاعته بعد غدٍ الأربعاء مع الدكتور مفيد شهاب؛ يشرح من خلاله كيف أن مصر لديها القوة والقدرة والرجال والخبرات والكفاءات في جميع المجالات.

وأكمل موسى: هتسمعوا كلام مهم جدًا عن قصة تحرير طابا في هذا اللقاء، وكمان اتكلم عن إرادة مصر وعن التحدي، وهتشوفوا وتعرفوا إن مصر لن تفرط في أي شبر من أراضيها أبدًا.

وتابع ان كل حبة رمل غالية علينا وغالية على كل مصري، فالجميع كان يدافع عن أرضه بقوة لتحرير منطقة طابا في عام 1989.

