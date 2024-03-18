قبل انتهاء المهلة المحددة.. طلب عاجل من أحمد موسى لضيوف مصر

طالب الإعلامي أحمد موسى، ضيوف مصر والأجانب المقيمين على أرض مصر، بسرعة إصدار بطاقة إقامة قبل انتهاء المهلة المحددة، مشيرا إلى أن هذا الأمر في غاية الأهمية.

وأضاف أحمد موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين: «أي حد معندوش بطاقة إقامة، لو سمحتم توجهوا إلى مصلحة الجوازات.. مفيش ولا مصلحة ولا جهة هتتعامل معاك».

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية لن تتعامل إلا مع من لديه بطاقة إقامة في مصر، قائلا: «لن تحصل على أي خدمات من الدولة المصرية، وبالتالي الدولة من حقها اتخاذ أي إجراءات تحافظ على أمنها القومي.. هناك مهلة محددة.. وبعد انتهائها لن تكون هناك أي فرصة».