رئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق: «الاستنزاف» رفع أرواح جنودنا المعنوية استعدادًا لـ«أكتوبر»

قال محمد الشهاوي، رئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق، إن ذكرى استرداد طابا تتمثل في أن الدبلوماسية المصرية تنتصر، وأن طابا ملحمة وطنية وإرادة صلبة.

وأضاف محمد الشهاوي خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن حرب الاستنزاف استمرت لفترة كبيرة للغاية، وبالرغم من أضرارها كانت بمثابة بروفة لحرب أكتوبر.

وشدد على أن حرب الاستنزاف ساهمت في كسر حاجز الخوف ما بين الجندي المصري والإسرائيلي.

وأكد أن حرب الاستنزاف ساهمت في رفع الروح المعنوية لدى الجنود، وذلك للاستعداد إلى حرب أكتوبر، متابعا: الجيش المصري أكد أنه لا يهزم وعقيدته النصر والشهادة.