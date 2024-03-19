عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النواب يوافق على منحة أمريكية لتحفيز التجارة والاستثمار في مصر

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء ، علي إتفاقية التعديل السابع لمنحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والإستثمار في مصر (تايب) الموقعة في سبتمبر الماضي بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.


وبموجب الإتفاقية الموقعة من قبل وزارة التعاون الدولي مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فإن مصر تحصل علي مبلغ إضافي بنحو 27 مليون دولار ليصبح إجمالي مبلغ الإتفاق 201.3 مليون دولار.
 

 

هدف الاتفاقية 
وتستهدف الاتفاقية تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار وتحسين إنتاجية العمل، وتحسين نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالية  بما فيها رواد الأعمال.


زيادة الصادرات 


كما تستهدف الإتفاقية زيادة الصادرات الوطنية بشكل كبير مع التركيز علي  6 قطاعات مختارة تشمل المنتجات الهندسية، و تجهيز الأغذية، والمنسوجات المنزلية، والملابس الجاهزة والمواد الكيميائية، ومواد البناء.


وبموجب الإتفاقية فإن الجهة المنفذة للمشروع 5 وزارات هم التنمية المحلية و التجارة والصناعة، و المالية،و التعليم والتعليم الفني و التخطيط علي أن يتم الإنتهاء من المشروع خلال في  20 سبتمبر 2026.


ووافقت الجلسة العامة اليوم ، علي مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي جي دلتا ليمتد وشركة بي آي سي إل (إيجيبت) كوربوريشن ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002 والقانون رقم 188 لسنة 2008 والقانون رقم 166 لسنة 2018، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط.

 

كما وافق علي مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 151 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب أكتوبر بخليج السويس.

 

إلي جانب الموافقة علي مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجز وشركة اينا- اندستريا نافتا دي- دي، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية. 

زيادة الصادرات الوطنية التنمية المحلية وزير البترول مجلس النواب تحفيز التجارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر كلمات عمرو الليثي| فيديو لحظة سقوط المذيع الشهير من الطابق الثالث.. تفاصيل

بعد انخفاض أسعار الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

تحذير عاجل من الأرصاد.. سحب ركامية ضخمة ورياح مثيرة للأتربة على هذه محافظات

رسميًا.. متحدث مجلس الوزراء يعلن موعد انخفاض أسعار السلع

أمطار رعدية| حقيقة تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية.. تفاصيل

بعد القهوة.. البسلة تستخدم في غش أكلة باهظة الثمن |لن تتوقعها

تحذير عاجل جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن التقلبات الجوية.. فيديو

خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن لاعبي الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

معيط: تدفقات النقد الأجنبي ستتجاوز 20 مليار دولار بعد الاتفاق مع صندوق النقد

قرار عاجل من النيابة في حريق لوكيشن مسلسل الفنان ياسر جلال

مشاجرة عنيفة بالأيدي والألفاظ بين أسرة فاطمة ممرضة أكتوبر وعائلة الجاني بعد الحكم|فيديو

تراجع أسعار الذهب والفضة اليوم.. تعرف على آخر المستجدات

السيسي يهنئ بوتين لإعادة انتخابه لفترة جديدة في رئاسة روسيا

خطوة بالاتجاه الصحيح.. الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار أوروبي يفرض عقوبات على المستعمرين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلام التوسع.. كيف فشل نابليون في حصار عكا؟ تفاصيل مدهشة

خلاص هنصيف.. طبيب يكشف موعد تغيير الملابس الشتوية للأطفال

اقتصادية جدا.. طريقة عمل شاورما بأسرار المحلات

صغرت 20 سنة.. صابرين بفستان يكشف عن خسارة وزنها تثير الجدل على إنستجرام

فيديو

مسلسلات رمضان 2024.. شاهد الإعلان التشويقى لـ بدون سابق إنذار

هشام ماجد يكشف سر تركه العمل فى مجال الهندسة

حمو بيكا ينفعل على حسن شاكوش ورد فعل غريب من عمر كمال.. شاهد

يا معدي.. رقص دينا الشربيني وميمي جمال وإسعاد يونس بكواليس كامل العدد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

اﻟﻤﺰﻳﺪ