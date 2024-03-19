مترو الأنفاق: ضبط وتسليم 11 بائعا متجولا للشرطة

قالت شركة مترو الأنفاق إنه تنفيذاً لتوجيهات كامل الوزير وزير النقل بالتسهيل والتيسير على الركاب وإزالة أى معوقات والتصدى لظاهرة الباعه الجائلين والمتسولين بخطوط المترو بالمحطات وداخل القطارات قامت الإدارة العامة للأمن الداخلي بوضع خطة عمل تستمر من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الثامنة بالتعاون مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق وإدارة التشغيل بالخط الأول ، بشن حملة مسائية مكثفة داخل محطة الشهداء .



وأوضحت الشركة في بيان أن مثل هذه الحملات الغرض منها القضاء على كافة الظواهر السلبية داخل مرفق مترو الأنفاق وإحكام السيطرة على حركة الركاب عبر بوابات الدخول والخروج و تسهيل ركوب المواطنين وعدم الإنتظار على الأرصفة وأيضاً التصدى لظاهرة الباعة الجائلين والمتسولين داخل القطارات وضبطهم وتسليمهم إلى شرطة المحطة لعمل محاضر لهم وأيضا المشاركة فى تأمين عمليات نقل الإيراد اليومى بالخزينة النقالة للخط الأول و الثاني .

وأعلنت الشركة أن إجمالى مجهودات الحملة اليوم أسفرت عن ضبط وتسليم ١١ بائعا متجولا إلى شرطة المترو وتم عمل محاضر لهم كما تم عمل ٢ محضر تسول بالقطارات .