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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. إغلاق معبر رأس الجدير الحدودي مع ليبيا

ارشيفي
ارشيفي

 
أعلنت السلطات التونسية إغلاق معبر رأس الجدير الحدودي مع ليبيا احترازيا بعد اشتباكات مسلحة في الجانب الليبي.

وأكدت السلطات التونسية؛ بحسب ما ذكرت وسائل إعلام تونسية؛ أنه تم السماح بعد ذلك، بالعبور في اتجاه واحد فقط، وذلك قصد السماح للتونسيين بالعودة إلى تونس مع منعهم من دخول ليبيا حتى إشعار آخر.

كما تم السماح أيضا لسيارات الإسعاف بدخول تونس فقط، مع الالتزام بتعليمات الغلق حتى إشعار آخر.

ومن جهة أخرى تمت دعوة الليبيين الراغبين في العودة إلى ليبيا، إلى الاتجاه نحو معبر ذهيبة وازن في ولاية تطاوين أقصى الجنوب.

وشهد معبر رأس جدير في بن قردان من ولاية مدنين (جنوب شرقي) في الليلة الفاصلة بين 18 و19 مارس 2024، اشتباكات بالأسلحة الخفيفة وتبادلاً لإطلاق النار دام حوالي 3 ساعات في الجانب الليبي من المعبر، وذلك بعد محاولة قوات إنفاذ القانون التابعة لوازرة الداخلية الليبية فرض السيطرة على المعبر،

تونس ليبيا معبر رأس الجدير ولاية تطاوين

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