عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أبو العينين يطالب بإعادة تقييم الاتفاقيات الدولية ومعرفة مدى جدواها.. ويؤكد: العالم بدأ ينفتح.. وعلينا إعادة الرؤية مع دول الجوار والدول الصناعية

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

أبو العينين خلال الجلسة العامة للبرلمان:

  • قادة الاتحاد الأوروبي جاءوا لمصر لبناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد
  • يجب أن نقف أمام الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي ونقيم دلالات هذا المشروع الضخم
  • على الحكومة أن تعي مفهوم التوجه المستقبلي لاختيار الشريك الاستراتيجي
  • يجب أن تكون هناك رؤية جديدة عن مصر الصناعية الحديثة
     

وافق النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 49 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: إن  التعامل المستقبلي يتطلب تقييم الاتفاقيات الدولية الماضية ومعرفة جدواها، وكذلك البحث عن اتفاقيات مع أطراف الشراكة الجديدة.

و لفت النائب محمد أبو العينين، إلى أنه على الحكومة أن تعي مفهوم التوجه المستقبلي لاختيار الشريك الاستراتيجي، قائلا: أرجو أن المبادرات التي تصدر عن الدول المتقدمة أن يكون لمصر حظ منها.

وتساءل  النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب: لماذا لا تقدم مصر رؤى ومبادرات ليكون هناك مطلب حيوي يتم الاستجابة له من الشركاء الدولييين؟.

و قال  وكيل مجلس النواب، إن العالم بدأ ينفتح وعلينا إعادة الرؤية وفقا لمستقبل جديد مع دول الجوار والدول الصناعية المتقدمة.

وذكر النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب: بالأمس في مصر كان هناك مشهدا تاريخيا، 6 من قادة الاتحاد الأوروبي جاؤا لمصر لبناء الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد، مضيفا بأن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي رسالة قوية يجب أن نقف أمامها ونقيم دلالات هذا المشروع الضخم من الاتحاد الأوروبي أو أمريكا أو الشرق الأقصى أو أفريقيا.

واختتم "أبو العينين": علينا تقديم رؤى جديدة عن مصر الصناعية الحديثة، وأن يكون هناك شراكة جديدة واستراتيجية ورؤى جديدة للبنية الأساسية التحتية والفوقية.

أبو العينين الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي النائب محمد أبو العينين مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر كلمات عمرو الليثي| فيديو لحظة سقوط المذيع الشهير من الطابق الثالث.. تفاصيل

بعد انخفاض أسعار الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

تحذير عاجل من الأرصاد.. سحب ركامية ضخمة ورياح مثيرة للأتربة على هذه محافظات

رسميًا.. متحدث مجلس الوزراء يعلن موعد انخفاض أسعار السلع

مشاجرة عنيفة بالأيدي والألفاظ بين أسرة فاطمة ممرضة أكتوبر وعائلة الجاني بعد الحكم|فيديو

أمطار رعدية| حقيقة تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية.. تفاصيل

قرار جديد يقضي على أزمة السكر.. هل ينخفض السعر؟

خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن لاعبي الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

"هاتوا فلوسنا".. تصرف صادم من الجماهير بسبب ليونيل ميسي

مجلس الوزراء يقرر مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب في مصر

شاهد.. وفاة 4 وإصابة 7 آخرين في حريق بمصحة لعلاج الادمان بالإسماعيلية

أبو العينين يطالب بإعادة تقييم الاتفاقيات الدولية ومعرفة مدى جدواها.. ويؤكد: العالم بدأ ينفتح.. وعلينا إعادة الرؤية مع دول الجوار والدول الصناعية

أهل كرم.. المنايفة فطروا ركاب القطار شاورما فراخ ورز بالكبدة.. صور

أوكرانيا تحولت لأداة إرهابية بيد الغرب.. بوتين يعلن استعداد روسيا في كل الجبهات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تتر مسلسل بقينا اتنين.. جنات تنتهي من تسجيل أغنية "حاجة وتسعين"

بالعباية وبدون مكياج.. نرمين الفقي بإطلالة تشعل السوشيال ميديا في رمضان

شكلها اتغير.. آيتن عامر بالقفطان المغربي تثير الجدل بالسوشيال ميديا

جميلة عوض ترد والمخرج يعتذر| دعوات لمقاطعة مسلسل "لانش بوكس" بسبب إهانته شهيد فلسطيني

فيديو

جميلة عوض ترد والمخرج يعتذر| دعوات لمقاطعة مسلسل "لانش بوكس" بسبب إهانته شهيد فلسطيني

مسلسلات رمضان 2024.. شاهد الإعلان التشويقى لـ بدون سابق إنذار

هشام ماجد يكشف سر تركه العمل فى مجال الهندسة

حمو بيكا ينفعل على حسن شاكوش ورد فعل غريب من عمر كمال.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ