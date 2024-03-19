أبو العينين يطالب بإعادة تقييم الاتفاقيات الدولية ومعرفة مدى جدواها.. ويؤكد: العالم بدأ ينفتح.. وعلينا إعادة الرؤية مع دول الجوار والدول الصناعية

أبو العينين خلال الجلسة العامة للبرلمان:

قادة الاتحاد الأوروبي جاءوا لمصر لبناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد

يجب أن نقف أمام الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي ونقيم دلالات هذا المشروع الضخم

على الحكومة أن تعي مفهوم التوجه المستقبلي لاختيار الشريك الاستراتيجي

يجب أن تكون هناك رؤية جديدة عن مصر الصناعية الحديثة



وافق النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 49 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: إن التعامل المستقبلي يتطلب تقييم الاتفاقيات الدولية الماضية ومعرفة جدواها، وكذلك البحث عن اتفاقيات مع أطراف الشراكة الجديدة.

و لفت النائب محمد أبو العينين، إلى أنه على الحكومة أن تعي مفهوم التوجه المستقبلي لاختيار الشريك الاستراتيجي، قائلا: أرجو أن المبادرات التي تصدر عن الدول المتقدمة أن يكون لمصر حظ منها.

وتساءل النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب: لماذا لا تقدم مصر رؤى ومبادرات ليكون هناك مطلب حيوي يتم الاستجابة له من الشركاء الدولييين؟.

و قال وكيل مجلس النواب، إن العالم بدأ ينفتح وعلينا إعادة الرؤية وفقا لمستقبل جديد مع دول الجوار والدول الصناعية المتقدمة.

وذكر النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب: بالأمس في مصر كان هناك مشهدا تاريخيا، 6 من قادة الاتحاد الأوروبي جاؤا لمصر لبناء الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد، مضيفا بأن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي رسالة قوية يجب أن نقف أمامها ونقيم دلالات هذا المشروع الضخم من الاتحاد الأوروبي أو أمريكا أو الشرق الأقصى أو أفريقيا.

واختتم "أبو العينين": علينا تقديم رؤى جديدة عن مصر الصناعية الحديثة، وأن يكون هناك شراكة جديدة واستراتيجية ورؤى جديدة للبنية الأساسية التحتية والفوقية.