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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إهانات عنصرية.. ريال مدريد يشتكي حكم مباراته أمام أوساسونا بسبب هذا اللاعب

فينيسيوس
فينيسيوس

قال ريال مدريد متصدر جدول الدوري الإسباني لكرة القدم في بيان له أمس الاثنين إنه قدم شكوى ضد الحكم الذي أدار مباراته أمام أوساسونا السبت الماضي لعدم تضمينه إهانات عنصرية مزعومة موجهة إلى مهاجمه فينيسيوس جونيور في تقريره عن المباراة.

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وتعرض الدولي البرازيلي (23 عاما)، الذي سجل هدفين في فوز ريال مدريد 4-2 على ملعب السادار، لإساءات عنصرية في عدة مناسبات في إسبانيا.

وقال ريال مدريد في بيانه: «قدم نادينا شكوى إلى لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني لكرة القدم ضد حكم المباراة جوان مارتينيز مونويرا».

وتابع: «لقد أغفل الحكم طوعا وعمدا الإهانات والصيحات المزعجة الموجهة بشكل متكرر تجاه لاعبنا فينيسيوس جونيور رغم الإشارة إليها بإصرار من قبل لاعبينا في نفس اللحظة التي حدثت فيها».

ومدد ريال أيضا الشكوى التي قدمها إلى مكتب المدعي العام الجمعة الماضي بشأن جرائم الكراهية والتمييز بعد هتافات عنصرية مزعومة من جماهير أتلتيكو مدريد وبرشلونة ضد المهاجم البرازيلي.

وأضاف البيان: «يدين ريال مدريد مرة أخرى هذه الهجمات العنيفة للعنصرية والتمييز والكراهية، ويطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة مرة واحدة وللأبد للقضاء على العنف الذي يعاني منه لاعبنا فينيسيوس جونيور»

ريال مدريد

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