بعد انتهاء الدوري الإنجليزي.. توتنهام يواجه نيوكاسل في أستراليا

اعلن نادي توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مساء الاثنين، أن مدربه أنجي بوستيكوغلو سيعود إلى بلاده، عندما يلعب فريقه مع نيوكاسل يونايتد ودياً بأستراليا في مايو المقبل.

وستقام المباراة في مسقط رأس المدرب الأسترالي البالغ من العمر 58 عاماً على ملعب ملبورن للكريكيت في 22 مايو، بعد 3 أيام فقط من نهاية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستكون هذه الزيارة الثانية لبوستيكوغلو لأستراليا مع توتنهام، بعد مباراته الأولى ضد وست هام يونايتد الصيف الماضي، في مباراة ودية ببيرث.

وقاد بوستيكوغلو، الذي تولى مسؤولية النادي اللندني في يونيو الماضي، منتخب أستراليا في 49 مباراة، في الفترة من 2013 إلى 2017.