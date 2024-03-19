إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالشرقية

أصيب 6 أشخاص بكدمات وجروح في مشاجرة نشبت بينهم وبين آخرين بشارع خيري حمودة بمدينة القنايات، وتم نقل المصابين الى مستشفى القنايات وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى القنايات يفيد استقبال كل من "ابراهيم ع ع" 57 سنة مصاب بكدمات وتورم بالوجه و"ميرفت و م" 47 سنة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم وجرح قطعي بالرأس و"عبده ا ع" 27 سنة وشقيقه "ماهر" 23 سنة و"سماح ع ع" 35 سنة و"بدرية ع ع" 40 سنة مقيمون القنايات، مصابين بكدمات وجروح بالجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع مشاجرة نشبت بينهم وبين آخرين بشارع خيري حمودة بمدينة القنايات، وتم نقل المصابين الى مستشفى القنايات وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.