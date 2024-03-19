مصرع وإصابة 9 عمال يومية في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 8 أخرين من عمال اليومية بكدمات وكسور وسحجات بالجسم إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال اليومية بطريق الروبيكي -بدر أمام منطقة الجلود وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي جامعة العاشر كما تم نقل المصابين الي مستشفي جامعة العاشر وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفي جامعة العاشر بإستقبال كلا من "اسلام ا م ا" 30 سنة مصاب بإشتباه خلع بالكتف الايسر و"رضا ع م ع" 45 سنة مصاب بإشتباة كسر بالذراع الايمن و"باسم ف م م" 35 سنة مصاب بإشتباة ما بعد الإرتجاج وإشتباة كسر بالعمود الفقري و"اسامة ا م" 40 سنة مصاب بجروح باليدين مع اشتباه كسر بالقدم اليمني و"كريم ع غ ع" 13 سنة و"حسين ه ع" 14 سنة و"صلاح ح خ"15 سنة و"عاطف ا م" 19 سنة مصابين بكدمات وسحجات وكسور وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

كما تم استقبال "عبد الله ع ا" 35 سنة عامل مقيم ام رماد مصاب بإشتباة نزيف بالمخ وتوفي عقب وصوله المستشفي وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال اليومية بطريق الروبيكي -بدر أمام منطقة الجلود وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي جامعة العاشر كما تم نقل المصابين الي مستشفي جامعة العاشر وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتم تحرير محضر بالواقعة