مصرع شخص غرقا في ترعة بالشرقية

لقي شخص مصرعه غرقا بمياه ترعة البياضية بمنشأة أبو عمر بمركز الحسينية وتم انتشال الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الحسينية تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي "عادل س م ح" 51 سنة مقيم البياضية بمنشأة أبو عمر بمركز الحسينية "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مصرعه غرقا بمياه ترعة البياضية بمنشأة أبو عمر بمركز الحسينية وتم انتشال الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي الحسينية تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم