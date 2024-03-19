برلماني: تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور يؤكد انحياز القيادة السياسية للمواطن

قال النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ينحاز دائما للمواطن ويحرص على توفير حياة كريمة له، مشيراً إلى أن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية الأخيرة التي وجه بها الرئيس ستساعد المواطنين على مواجهة أعباء المعيشة، وخاصة قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة.

وأضاف البنا، أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة والذي يطبق خلال شهر مارس الجاري خطوة مهمة من الدولة لتوفير حياة كريمة للعاملين بالدولة وأسرهم ومساعدتهم على مواجهة الأعباء في ظل الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار، موجها الشكر للقيادة السياسية على دعمها للمواطن وتوجيهاتها الدائمة بدعم وتوسيع شبكة برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكد البنا، على ضرورة التزام كافة الجهات والمؤسسات بتطبيق وتفعيل زيادة الحد الأدنى للأجور تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وقرار مجلس الوزراء، سواء في الجهاز الإدارى للدولة أو الوحدات المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها.

وفي سياق متصل، طالب عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص أسوة بالعاملين بالدولة، حيث إنهم في أمس الحاجة لزيادة أجورهم لمساعدتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة في ظل ارتفاع معدل التضخم وارتفاع الأسعار، حتى يستطيعوا مواجهة أعباء المعيشة، لافتا إلى أن القطاع الخاص يضم أكثر من 75% من القوى العاملة وهم قطاع عريض يضم الملايين من العاملين، داعياً المجلس القومي للأجور للاجتماع بشكل عاجل والتنسيق مع أصحاب الأعمال في القطاع الخاص لإقرار زيادة الحد الأدنى للأجور.