محمد شبانة يكشف مصير محمد هاني من الاستمرار في الأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي سيعلن خلال الساعات القليلة القادمة، عن تجديد عقد محمد هاني ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال “شبانة”، عبر برنامجه الإذاعي “من الآخر”، إن الأهلي أنهى اتفاقه مع محمد هاني على تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية منافسات الموسم القادم لمدة ثلاثة سنوات قادمة بقيمة مالية تصل إلى 15 مليون جنيه.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

ومن ناحية أخرى يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوريأبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.