عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب سيدات السلة 3X3 يفوز على غانا وكوت ديفوار بدورة الألعاب الأفريقية

كرة السلة
كرة السلة

حقق المنتخب المصري للسيدات لكرة السلة 3*3 الفوز على نظيره منتخب غانا بنتيجة “21-4“ ضمن منافسات دورة الألعاب الأفريقية، المقامة حاليًا بمدينة أكرا الغانية وتستمر حتى يوم 24 مارس الحالي.

txt

قرار بإنشاء مقر جديد لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة طيبة بالأقصر

txt

نتنياهو: لا يوجد سبيل لتدمير حركة حماس في رفح إلا باجتياح بري

وفاز منتخب السيدات للسلة 3*3 على نظيره منتخب كوت ديفوار بنتيجة “21-10“.

وتضم قائمة المنتخب المصري لكرة السلة 3*3 للسيدات كلا من، يارا أسامة – حبيبة حاتم – ملك هشام – فريدة مسعد، تحت قيادة المدير الفني الكابتن عمرو عاصم.

ونجحت البعثة المصرية في الحصول على 158 ميدالية متنوعة بواقع 91 ميدالية ذهبية و 36 ميدالية فضية و 31 ميدالية برونزية.

وتسعى البعثة المصرية إلى تحقيق المزيد من الميداليات والفوز بلقب البطولة وتحطيم الرقم القياسي، ورفع علم مصر عاليًا.

المنتخب المصري غانا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر كلمات عمرو الليثي| فيديو لحظة سقوط المذيع الشهير من الطابق الثالث.. تفاصيل

بعد انخفاض أسعار الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

تحذير عاجل من الأرصاد.. سحب ركامية ضخمة ورياح مثيرة للأتربة على هذه محافظات

رسميًا.. متحدث مجلس الوزراء يعلن موعد انخفاض أسعار السلع

مشاجرة عنيفة بالأيدي والألفاظ بين أسرة فاطمة ممرضة أكتوبر وعائلة الجاني بعد الحكم|فيديو

بسبب رئيس نادي بيراميدز.. قرار عاجل ضد عدلي القيعي

مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حريق بمصحة لعلاج الإدمان بالإسماعيلية

أكبر قضية تصاريح مزيفة لدفن الموتى.. عقيد شرطة يكشف تفاصيل الجريمة (خاص)

موضوعات متعلقة

دورة الألعاب الأفريقية| منتخب اليد يستدعى أحمد سامح عقب إصابة هشام صلاح

نادي غرناطة الإسباني يقيل مدربه بسبب سوء النتائج

بعد انتهاء الدوري الإنجليزي.. توتنهام يواجه نيوكاسل في أستراليا

إهانات عنصرية.. ريال مدريد يشتكي حكم مباراته أمام أوساسونا بسبب هذا اللاعب

"هاتوا فلوسنا".. تصرف صادم من الجماهير بسبب ليونيل ميسي

الدوري الأرجنتيني.. القبض على 4 لاعبين لاتهامهم بالاعتداء على فتاة في فندق

بدأ أولى مبارياته سنة 1955.. وفاة أكبر لاعب في انجلترا عن 94 عاما

رمي حكم المباراة بحجر في هذا الدوري.. ورئيس الفيفا يعلق

ترشيحاتنا

رفع أسعار الخدمات الطبية بالتأمين الصحي.. والسماح لغير المؤمن عليهم بالعلاج بمقابل مادي

طلب مفاجئ من دفاع المتهم الأول في رشوة وزارة الري.. فيديو

في حوارها لـ صدى البلد..المستشارة هايدي الفضالي تكشف كيف أصبحت أول قاضية "جنائي" بمصر

نتنياهو: لا يوجد سبيل لتدمير حركة حماس في رفح إلا باجتياح بري

هل يتم تعطيل للدراسة؟.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس السيء

علي جمعة : 100 سنة في الدنيا تساوي 3 دقائق في الآخرة.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يوم تحرير طابا.. تفاصيل معركة شرسة بين إسرائيل ومصر

تامر حسني وبسمة بوسيل على السحور.. حكاية الانفصال الشيك واللقاءات الودية

"القمل" يصيب دينا الشربيني وأسماء جلال .. كيف نتخلص منه في يوم واحد؟

تتر مسلسل بقينا اتنين.. جنات تنتهي من تسجيل أغنية "حاجة وتسعين"

فيديو

ارتفاع مفاجئ للذهب وتوقعات جديدة لـ سعر الدولار| شاهد

تامر حسني وبسمة بوسيل على السحور.. حكاية الانفصال الشيك واللقاءات الودية

جميلة عوض ترد والمخرج يعتذر| دعوات لمقاطعة مسلسل "لانش بوكس" بسبب إهانته شهيد فلسطيني

مسلسلات رمضان 2024.. شاهد الإعلان التشويقى لـ بدون سابق إنذار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ