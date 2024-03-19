منتخب سيدات السلة 3X3 يفوز على غانا وكوت ديفوار بدورة الألعاب الأفريقية

حقق المنتخب المصري للسيدات لكرة السلة 3*3 الفوز على نظيره منتخب غانا بنتيجة “21-4“ ضمن منافسات دورة الألعاب الأفريقية، المقامة حاليًا بمدينة أكرا الغانية وتستمر حتى يوم 24 مارس الحالي.

وفاز منتخب السيدات للسلة 3*3 على نظيره منتخب كوت ديفوار بنتيجة “21-10“.

وتضم قائمة المنتخب المصري لكرة السلة 3*3 للسيدات كلا من، يارا أسامة – حبيبة حاتم – ملك هشام – فريدة مسعد، تحت قيادة المدير الفني الكابتن عمرو عاصم.

ونجحت البعثة المصرية في الحصول على 158 ميدالية متنوعة بواقع 91 ميدالية ذهبية و 36 ميدالية فضية و 31 ميدالية برونزية.

وتسعى البعثة المصرية إلى تحقيق المزيد من الميداليات والفوز بلقب البطولة وتحطيم الرقم القياسي، ورفع علم مصر عاليًا.