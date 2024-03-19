نتنياهو: لا يوجد سبيل لتدمير حركة حماس في رفح إلا باجتياح بري

قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إنه سيكون صارما في المفاوضات وإن أعطوا الطرف الآخر “حماس” فيها كل شيء فسيطلب المزيد.



وزعم نتنياهو بأنه لا يوجد سبيل لتدمير حركة حماس في رفح إلا باجتياح بري.

وفي هذا السياق، أعلنت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31819، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 73934 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 9 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 93 مواطنا، وإصابة 142 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.