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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

ماذا حدث في العاشر من رمضان؟.. وفاة السيدة خديجة ونصر أكتوبر الأبرز

صدى البلد

شهد يوم العاشر من شهر رمضان، أحداثا عديدة على مدار التاريخ الإسلامي، ومن أهمها بداية التحرك من المدينة لفتح مكة عام 8هـ، ووفاة السيدة خديجة بنت خويلد زوجة الرسول "صلى الله عليه وسلم" قبل الهجرة بثلاث سنوات، ومعركة 6 أكتوبر التى انتصر فيها الجيش المصرى على المحتل الإسرائيلي.

بداية التحرك لفتح مكة

كانت في 10 من رمضان 8هـ الموافق 1 يناير 630م، حيث قام الرسول (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه بالتحرك لفتح مكة في العام الثامن من الهجرة، الذي سُمي "عام الفتح"، وكان هذا الفتح تتويجًا لجهود النبي (صلى الله عليه وسلم) في الدعوة، وإيذانًا بسيادة الإسلام في شبه الجزيرة العربية.

وفاة السيدة خديجة بنت خويلد

يوم الـ10 من رمضان، بعد عشر سنين من البعثة النبوية، الموافق 620م توفيت أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، زوجة الرسول (صلى الله عليه وسلم).

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مقتل الوليد بن معاوية
في العاشر من شهر رمضان عام 132هـ الموافق 21 أبريل 750م قتل الخليفة الأموي الوليد بن معاوية.

مقتل الوزير نظام الملك
في العاشر من شهر رمضان عام 485هـ، الموافق 13 من أكتوبر 1092م، قتل نهاوند نظام الملك أبوالحسن علي بن إسحاق، الذي كان وزيرًا للسلطان ألب آرسلان، ثم وزيرًا لابنه ملكشاه نحو ثلاثين عامًا، وكان نظام الملك عالمًا وجوادًا وحليمًا، وقد اشتهر ببناء المدارس في البلاد المفتوحة.

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معركة المنصورة
في الـ10 من رمضان 648هـ، الموافق 1250م انتصرت شجرة الدر «زوجة الملك الصالح» في معركة المنصورة على لويس التاسع، حيث تم أسره، وقتل عدد كبير من جنوده.

حرب 6 أكتوبر 1973م
في العاشر من رمضان 1393هـ، الموافق السادس من أكتوبر 1973م انتصرت القوات المصرية «خير أجناد الأرض» على اليهود المحتلين في معركة الكرامة معركة عبور قناة السويس وتحرير سيناء.

وفاة السيدة خديجة بنت خويلد مقتل الوليد بن معاوية مقتل الوزير نظام الملك معركة المنصورة حرب 6 أكتوبر 1973م

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