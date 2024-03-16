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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

3 كلمات من النبي قبل النوم تجعلك تستيقظ نشيطا طول اليوم فى رمضان

صدى البلد

النوم المتقطع فى رمضان مشكلة يعاني منها الكثير، حيث يقلبون نظام يومهم خلال شهر رمضان الكريم، فبعد الإفطار يذهب الكثير من المسلمين لأداء صلاة التراويح ويطول السهر في ليالي رمضان، والخروج والتنزه مع الأصدقاء والجلوس مع العائلة، وربما يسهر الكثير حتى يؤدون صلاة الفجر فى وقتها، ثم ينامون قليلا ويستيقظون للذهاب لأعمالهم ولكن يشعرون بالتعب والإرهاق لعدم حصولهم على قسط كافى من النوم، فحتى يستيقظ الإنسان منا فى حالة نشاط عليه أن ينام من 6 الى 8 ساعات يوميًا، ولكن بسبب الروتين الخاص بشهر رمضان الكريم قد نبقى مستيقظين لساعات متأخرة دون نوم، ويتسألوا ماذا نفعل حتى نستيقظ بهمة ونشاط فى رمضان من غير ارهاق؟.

رسول الله– صلى الله عليه وسلم- تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأرشدنا إلى كل ما فيه خير وفلاح لنا في الدنيا والآخرة، ونهانا عن كل ما يعرضنا لغضب الله- سبحانه وتعالى-.

وصية النبي قبل النوم تجعلك نشيطا طول اليوم 

أوصى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة فاطمة، أن تردد 3 كلمات قبل النوم، علينا جميعا أن نرددها؛ حتى تجعلك نشيطا في اليوم التالي، ولديك همة على أداء كل عمل صعب، وهي:

1- سبحان الله 33 مرة .
2- الحمد لله 33 مرة .
3- الله أكبر 34 مرة .
فمن ينام ويستيقظ متعبا ومرهقا؛ فعليه أن يسبح الله قبل نومه، فمن اعتاد التسبيح قبل نومه اُعطي نشاطاً وقوة في قضاء حاجاته وقوة في عبادته.

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وورد عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- سنن قبل النوم، حيث داوم عليها كل ليلة عند النوم، بل وأوصانا بها؛ لما لها من فضل عظيم، وحثنا على اغتنامها، ومن سنن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أنه كان يتوضأ قبل أن ينام.  

أمور كان يفعلها النبي قبل النوم

1- كان النبي يتوضأ قبل الدخول للنوم.
2- كان يسلم على أهل بيته قبل النوم. 
3- كان ينام على جانبه الأيمن. 
4- كان يضع يده تحت خده الأيمن. 
5- كان يذكر الله قبل نومه. 
6- كان يجمع كفيه ويقرأ فيهما " قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ "" قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ " " قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ" ثم يمسح بها جسده. 
7- كان يقرأ آية الكرسي وأخر آيتين من سورة البقرة.

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