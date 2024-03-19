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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اتصالات النواب: الدولة نجحت في ضخ استثمارات كبيرة ستغير وجه الحياة بمصر

لجنة الاتصالات
لجنة الاتصالات

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، أن الدولة المصرية نجحت في ضخ استثمارات كبيرة خلال المرحلة الحالية سواء في رأس الحكمة اوغيرها من الاستثمارات التي ستغير وجه الحياة في مصر، ما يؤكد على وعي القيادة السياسية ورؤيتها الثاقبة في الوصول بالوطن الي بر الأمان .

وأوصت اللجنة خلال اجتماعها اليوم بحضور المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، لمناقشة إستراتيجية هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات، بضرورة موافاة اللجنة بنسب الاشغال بالمناطق التكنولوجية بأسيوط وبني سويف والسادات وبرج العرب والصناعات التي تم تنفيذها والتيسيرات التي تم منحها للشباب، والتيسيرات الممنوحة للمستثمر.

وشددت اللجنة على ضرورة إخطارها بما يتم من مبادرات وملتقى توظيفي للشباب وذلك استكمالا لأطر التعاون بين الحكومة والبرلمان.

وأكد مسئولو هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أن سياسة التعهيد حققت نتائج مبهرة خلال العام الماضي 2023، حيث وفرت 24 الف فرصة عمل في مختلف الشركات التي تعمل بالمناطق التكنولوجية من خلال 74 شركة ومستهدف تحقيق 60 ألف فرصة عمل من خلال الشركات في المرحلة القادمة ، مؤكدين انه يتم التحقق من هذه الوظائف ببيانات من التأمينات الاجتماعية، بالاضافة الى عدد من ملتقى التوظيف التي سيتم اخطار لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بها في إطار التعاون المثمر بين الحكومة والبرلمان.

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