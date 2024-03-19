رفع جهاز التنفس الصناعي عن احمد رفعت .. تفاصيل

اعلن الاعلامي محمد شبانه عن رفع أجهزة التنفس الصناعي عن احمد رفعت لاعب نادي فيوتشر.

وكتب شبانه من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" اللهم الحمد والشكر لك .. رفع جهاز التنفس الصناعى عن اللاعب احمد رفعت ".

وكشف تقرير المستشفى عن حالة اللاعب أحمد رفعت بأنه تعرض لسكتة قلبية بسبب شرب عدد كبير من أكواب القهوة تسببت في زيادة ضربات القلب وتوقفه وتعرض لمضاعفات عديدة.

وكانت حالة اللاعب أحمد رفعت صعبة خلال الأيام الماضية ووضع على أجهزة التنفس الصناعي و أجهزة إنعاش القلب ولكن بدأ يحدث تحسن فى حالته مؤخرا.

وقال وليد دعبس، رئيس نادي فيوتشر في لقاء تلفزيوني ، إن حالة اللاعب أحمد رفعت حدث بها تحسن بطيء جدًا وهو ليس فى غيبوبة كما يعتقد البعض وفتح عينيه مؤخرا.

وأضاف : هو الآن تحت تأثير الأدوية المنومة من أجل إعادة الرئة للوضع الطبيعي بسرعة، لذا فإن مستوى تركيزه واستيعابه منخفض مؤقتا.