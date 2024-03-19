حسن الرداد: أحب التنوع وتغيير أدواري

أكد الفنان حسن الرداد، حرصه على التغيير في أدواره وعدم تكرارها، منوها أن هذا من ضمن الأسباب التي حمسته للتواجد في مسلسل “محارب” المعروض في الموسم الرمضاني الحالي.

وقال حسن الرداد، في تصريحات لـ “صدى البلد”، "أحب التغيير وألا أحصر نفسي في دور بعينه، فعلى سبيل المثال في فيلم بلوموندو نرى شابا يريد أن يعيش ولا يفكر في شيء سوى إسعاد نفسه، ولديه علاقات قوية، أما عزيز محارب فهو شاب بلا نفوذ أو علاقات ويكافح في الحياة، وكل الناس ترى نفسها، وسنترك عند الجمهور تساؤلًا: ماذا سيكون موقفك إذا وضعت مكانه؟".

كشف الفنان حسن الرداد أسباب حماسه لمسلسل محارب الذي ينافس به في موسم رمضان الحالي.

وقال في تصريحات لـ صدى البلد:" تحمست كثيرا لشخصية محارب، فمنذ قراءة السيناريو وأنا أنتظر خروجها على الشاشة، فهى مكتوب بحرفية كبيرة وحتى الأدوار الفرعية لها قصة وحكاية تجذب الانتباه، وأقول للجمهور انتظروا عملا قويا، وسعيد بردود الأفعال الأولى على البرومو والأغنية الترويجية للعمل التي اجتاحت السوشيال ميديا".

حققت الحلقة الأولى من مسلسل "محارب" بطولة النجم حسن الرداد، الذى يعرض على قناة cbc، ومنصة watch it، نجاحاً كبيراً وتفاعلا كبيراً من رواد السوشيال ميديا، مشيدين بأداء الرداد والممثلين، بالإضافة إلى الأحداث المتسارعة في الحلقة .

مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، محمود البزاوى، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد وعدد آخر من الفنانين.